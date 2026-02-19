Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Xhafzotaj
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Xhafzotaj, Albania

1 propiedad total found
Casa 6 habitaciones en Koxhas, Albania
Casa 6 habitaciones
Koxhas, Albania
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Número de plantas 3
La villa se encuentra en Koxhas, a lo largo de la carretera principal Shijak-Sukth, a solo 5…
$236,290
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Xhafzotaj, Albania

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir