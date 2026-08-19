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Propiedades residenciales en venta en Shengjin, Albania

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apartamentos
63
72 propiedades total found
Estudio 1 habitación en Lezhe Municipality, Albania
Estudio 1 habitación
Lezhe Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 3/9
La Garsonie moderna en venta en AVRIL 22 Residence Ap 431 📍 Piso 3 📐 Interfaz Neto: 43.89 m…
$95,146
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Century 21 Oksford
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Apartamento 2 habitaciones en Lezhe Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Lezhe Municipality, Albania
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 6 000 m²
Piso 1/15
APARTAMENTOS EN VENTA – EXCLUSIVO RESORT EN LA PLAYA DE KUNES, SHENGJIN 🌴 En una de las z…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Lezhe Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Lezhe Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
🏡 #VENTA Apartamento junto al mar en Shëngjin | Albania   Se ofrece un apartamento …
$99,646
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Grinchenko Real Estate
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Apartamento 2 habitaciones en Lezhe Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Lezhe Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Un apartamento de 1+1 en Shengjin, a 50 metros de la playa, está en venta. Cuenta con balcón…
$104,143
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CACTUS | Real Estate
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Apartamento 2 habitaciones en Lezhe Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Lezhe Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Piso 1
A 1+1 con balcón apartamento está en venta en Shengjin. Se encuentra en un nuevo edificio de…
$105,003
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CACTUS | Real Estate
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Apartamento 2 habitaciones en Fan, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Fan, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Piso 2/8
FOR SALE 1+1 FURNISHED, SHENGJIN El apartamento está situado en la segunda planta residencia…
$131,794
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Century 21 Oksford
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 3 habitaciones en Lezhe Municipality, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Lezhe Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 4/9
Apartamento 2+1 en venta en AVRIL 22 Residence – Ap 141 📍 4th Floor 📐 Superficie neta: 73,7…
$159,933
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Century 21 Oksford
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Apartamento 2 habitaciones en Lezhe Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Lezhe Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Ofrecemos un apartamento en venta en la residencia Prishtina Towers, un proyecto moderno de …
$94,767
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NEXT REAL ESTATE
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Apartamento 2 habitaciones en Lezhe Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Lezhe Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
🏡 #VENTA Apartamento junto al mar en Shëngjin | Albania   🏖🏙 Se ofrece un elegante …
$143,490
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Grinchenko Real Estate
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Apartamento 2 habitaciones en Fan, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Fan, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
Piso 4/20
APARTMENT 1+1 FOR SALE IN SKYLINE RESIDENCE – 83.13 m² | 4TH FLOOR In one of the most exc…
Precio en demanda
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Century 21 Oksford
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Ático Ático 5 habitaciones en Fan, Albania
Ático Ático 5 habitaciones
Fan, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 253 m²
Piso 7/7
El apartamento está situado en la séptima planta residencial, con una superficie neta de 142…
$390,716
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Century 21 Oksford
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Apartamento 3 habitaciones en Lezhe Municipality, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Lezhe Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Piso 10/12
El apartamento está situado en la décima planta de un edificio de 12 pisos con ascensor en S…
$157,591
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AFS Real Estate Management
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Apartamento 3 habitaciones en Fan, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Fan, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
🌊 APARTAMENTO CON VISTA DIRECTA AL MAR — SHËNGJIN, PRIMERA LÍNEA   📍Shëngjin, norte de…
$188,368
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Grinchenko Real Estate
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Apartamento 2 habitaciones en Lezhe Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Lezhe Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 3/5
El apartamento está situado en la tercera planta de un nuevo edificio con ascensor, que está…
$99,229
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AFS Real Estate Management
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Apartamento 3 habitaciones en Gracen, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Gracen, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 256 m²
🌊 APARTAMENTO EXCLUSIVO DE GRAN TAMAÑO EN SHËNGJIN — GRAN TERRAZA Y VISTA AL MAR   🏞📍S…
$510,185
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Grinchenko Real Estate
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Apartamento 2 habitaciones en Lezhe Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Lezhe Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 101 m²
Piso 5/7
Apartment 2+1 for sale in Shengjin, only 50 m from the sea! The apartment is located on the…
$180,530
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Ático Ático 3 habitaciones en Lezhe Municipality, Albania
Ático Ático 3 habitaciones
Lezhe Municipality, Albania
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 225 m²
Piso 10/10
APARTAMENTO DE PENTHOUSE 3+1 para la venta en SheNGJINEl apartamento está situado en la déci…
Precio en demanda
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Estudio 2 habitaciones en Lezhe Municipality, Albania
Estudio 2 habitaciones
Lezhe Municipality, Albania
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Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Nuevo Complejo Residencial – Calidad se puede sentir, ubicación que le gana.En una de las zo…
$68,565
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Apartamento 2 habitaciones en Lezhe Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Lezhe Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 7/11
Apartamento 1+1 en Kun-Shangin en venta!En la zona de Kune-Shang, ofrecemos apartamento 1+1 …
$114,428
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Investment Realty Group
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Apartamento 2 habitaciones en Lezhe Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Lezhe Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 6
El apartamento está situado en el sexto piso de un nuevo edificio con ascensor y la segunda …
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Lezhe Municipality, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Lezhe Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 97 m²
Piso 5/5
Un lujoso apartamento 2+1 con balcón se encuentra en venta en Shengjin, situado en la planta…
$189,502
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Ático Ático 5 habitaciones en Lezhe Municipality, Albania
Ático Ático 5 habitaciones
Lezhe Municipality, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 225 m²
Piso 10/10
APARTAMENTO DE PENTHOUSE 3+1 para la venta en SheNGJIN El apartamento está situado en la déc…
$355,814
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Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
🏡 #VENTA Apartamento 1+1 junto al mar en Shëngjin | Albania 🏖 Se ofrece un apartamento en…
$123,095
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Lezhe Municipality, Albania
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Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Piso 8/11
El apartamento de dos habitaciones está situado en la octava planta de un nuevo edificio con…
$99,546
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Área 69 m²
Piso 2/8
El apartamento está situado en la segunda planta residencial, con una superficie neta de 59,…
$131,924
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Lezhe Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 7/11
Apartment 1+1 in Kune-Shengjin for sale! In the Kune-Shengjin area, we offer a furnished 1+…
$115,306
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Apartamento 2 habitaciones en Lezhe Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Lezhe Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
Piso 11/12
PARA LA VENTA 1+1 APARTAMENTO SOBRE LA PRIMERA LÍNEA Se ofrece 1+1 apartamento en venta, si…
$114,129
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Área 67 m²
Piso 8/11
El apartamento está situado en la octava planta con ascensor en un nuevo edificio de 11 piso…
$103,693
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Apartamento 3 habitaciones en Lezhe Municipality, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Lezhe Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
2+1 apartamento en venta en la ciudad de Shengjin en la primera línea. El apartamento tiene …
$266,097
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Apartamento 2 habitaciones en Lezhe Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Lezhe Municipality, Albania
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Piso 7/7
PARA VENTA 2+1 CON SEA VIEW, SHENGJIN120,500 €El apartamento está situado en la 7a planta re…
$140,247
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