Propiedades residenciales en venta en Bashkia Puke, Albania

Apartamento en Bashkia Puke, Albania
Apartamento
Bashkia Puke, Albania
Área 42 m²
Piso 2/5
El apartamento estudio está situado en la segunda planta residencial de un nuevo edificio co…
$84,250
Apartamento 1 habitación en Bashkia Puke, Albania
Apartamento 1 habitación
Bashkia Puke, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Piso 2/7
El apartamento estudio se encuentra en la segunda planta de un nuevo edificio con ascensor e…
$58,364
Apartamento 3 habitaciones en Bashkia Puke, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Bashkia Puke, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 79 m²
Piso 2/5
El apartamento está situado en la 2a planta residencial de un nuevo edificio con un ascensor…
$156,783
OneOne
Apartamento 3 habitaciones en Bashkia Puke, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Bashkia Puke, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 79 m²
Piso 3/5
El apartamento se encuentra en la 3a planta residencial de un nuevo edificio con ascensor (a…
$167,596
Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Puke, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Puke, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Piso 6/6
Apartamentos 1+1 en venta en el "Blue Horizont" Residencia, Qerret, una nueva residencia en …
$83,859
Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Puke, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Puke, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Piso 1/5
El apartamento está situado en la primera planta residencial de un nuevo edificio con un asc…
$107,341
Apartamento en Bashkia Puke, Albania
Apartamento
Bashkia Puke, Albania
Área 37 m²
Piso 1/6
El apartamento estudio se encuentra en la primera planta de un nuevo edificio con ascensor (…
$63,355
Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Puke, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Puke, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Piso 1/7
El apartamento está situado en la primera planta de un nuevo edificio con ascensor (aún en c…
$97,222
Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Puke, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Puke, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Piso 1/5
El apartamento está situado en la primera planta residencial de un nuevo edificio con un asc…
$111,934
Apartamento 3 habitaciones en Bashkia Puke, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Bashkia Puke, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 114 m²
Residence "TikTalik" es uno de los proyectos más bellos que se construirán en Qerret. A una …
$168,252
Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Puke, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Puke, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
Residence "TikTalik" es uno de los proyectos más bellos que se construirán en Qerret. A una …
$125,089
Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Puke, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Puke, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
La Residencia "TikTalik" es uno de los proyectos más bellos que se construirán en Qerret. A …
$103,699
Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Puke, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Puke, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Piso 2/5
El apartamento se encuentra en la 2a planta de un nuevo edificio con ascensor (aún en constr…
$95,414
Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Puke, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Puke, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Residence "TikTalik" es uno de los proyectos más bellos que se construirán en Qerret. A una …
$124,746
Apartamento 3 habitaciones en Bashkia Puke, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Bashkia Puke, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
Piso 1/6
Apartamento 2+1 en venta en la residencia "Blue Horizont", Qerret, una nueva residencia en c…
$103,460
Apartamento 1 habitación en Bashkia Puke, Albania
Apartamento 1 habitación
Bashkia Puke, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Piso 1/7
El apartamento estudio se encuentra en la primera planta de un nuevo edificio con ascensor (…
$58,364
Apartamento en Bashkia Puke, Albania
Apartamento
Bashkia Puke, Albania
Área 42 m²
Piso 3/5
El apartamento estudio está situado en la tercera planta residencial de un nuevo edificio co…
$90,061
Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Puke, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Puke, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Piso 2/7
El apartamento se encuentra en la 2a planta de un nuevo edificio con ascensor (aún en constr…
$97,222
Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Puke, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Puke, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Piso 1/5
El apartamento está situado en la primera planta residencial de un nuevo edificio con un asc…
$102,683
Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Puke, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Puke, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 1/5
El apartamento está situado en la primera planta residencial de un nuevo edificio con un asc…
$110,450
Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Puke, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Puke, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Residence "TikTalik" es uno de los proyectos más bellos que se construirán en Qerret. A una …
$103,403
Apartamento 3 habitaciones en Bashkia Puke, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Bashkia Puke, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 122 m²
La residencia "TikTalik" es uno de los proyectos más bellos que se construirán en Qerret. A …
$198,206
Apartamento 1 habitación en Bashkia Puke, Albania
Apartamento 1 habitación
Bashkia Puke, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 2/7
El apartamento estudio se encuentra en la segunda planta de un nuevo edificio con ascensor (…
$55,292
Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Puke, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Puke, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Piso 1/5
El apartamento se encuentra en la primera planta de un nuevo edificio con ascensor (todavía …
$99,242
Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Puke, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Puke, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Piso 1/6
El apartamento se encuentra en la primera planta de un nuevo edificio con ascensor (aún en c…
$106,543
Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Puke, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Puke, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Residence "TikTalik" es uno de los proyectos más bellos que se construirán en Qerret. A una …
$82,421
Apartamento 3 habitaciones en Bashkia Puke, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Bashkia Puke, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 1/6
El apartamento se encuentra en la primera planta de un nuevo edificio con ascensor (aún en c…
$128,554
Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Puke, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Puke, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Residence "TikTalik" es uno de los proyectos más bellos que se construirán en Qerret. A una …
$111,233
Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Puke, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Puke, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Residence "TikTalik" es uno de los proyectos más bellos que se construirán en Qerret. A una …
$82,764
Apartamento 1 habitación en Bashkia Puke, Albania
Apartamento 1 habitación
Bashkia Puke, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 1/7
El apartamento estudio está situado en la primera planta de un edificio que está en construc…
$55,292
