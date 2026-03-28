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Untitled, user # 48024

Albania, Saranda
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Agencia inmobiliaria
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2014
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Menos de un mes
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Idiomas hablados
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Saranda Home Realty
Horas de trabajo
Abierto ahora
Sobre la agencia

Con más de 10 años de experiencia en el mercado inmobiliario, nos especializamos en oportunidades de inversión inmobiliaria en todo el sur de Albania, especialmente en sus zonas costeras de rápido crecimiento. Nuestra empresa fue construida con pasión, dedicación y una visión clara: evolucionar continuamente y ofrecer un servicio excepcional que satisfaga las necesidades de cada cliente.

Creemos que los bienes raíces no son sólo sobre las transacciones, es sobre tomar las decisiones correctas de inversión. Nuestro objetivo principal es ayudar a nuestros clientes a utilizar su capital de la manera más eficiente, asegurando fuertes rendimientos y valor a largo plazo. A lo largo de los años, hemos ayudado a numerosos clientes a asegurar inversiones rentables, muchos de los cuales han aumentado significativamente en valor hoy.

Guiados por profesionalismo, experiencia en el mercado y confianza, estamos comprometidos a construir relaciones duraderas y a ofrecer resultados que realmente importan.

Nuestro lema: Crecer juntos.

Servicios

Proporcionamos un servicio de bienes raíces completo y completo diseñado para que cada paso del proceso sea suave, seguro y rentable para nuestros clientes.

  • Adquisición de bienes – Asistencia completa durante todo el proceso de compra y venta, desde la selección de propiedades hasta el contrato final
  • Consultoría de Inversiones – Orientación estratégica para ayudar a los clientes a maximizar los rendimientos y elegir las oportunidades adecuadas
  • Administración de bienes – Soluciones de gestión completas para clientes que deseen alquilar su propiedad (a corto o largo plazo)
  • Servicios de Alquiler – Soporte en propiedades de listado, marketing y gestión de alquileres
  • Renovación " Refurbishment – Asistencia profesional con mejoras de propiedades, diseño y reconstrucción completa cuando sea necesario
  • Muebles " Interior Configuración – Ayudar a los clientes a proporcionar y preparar las propiedades para vivir o alquiler
  • Asistencia de Residencia – Orientación y apoyo a los clientes interesados en obtener residencia en Albania
  • Documentación jurídica Apoyo – Asistencia con todos los procedimientos legales, contratos y papeleo
  • Soporte post-venta – Asistencia continua incluso después de que la compra se complete

Nuestro objetivo es ofrecer una experiencia perfecta al ayudar a nuestros clientes a alcanzar el máximo valor de su inversión.

Certificati
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Jonida Hasalamaj
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