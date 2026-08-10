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Locales comerciales en venta en Condado de Durrës, Albania

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Bashkia Durres
145
Bashkia Shijak
5
148 propiedades total found
Propiedad comercial 78 m² en Bashkia Durres, Albania
Propiedad comercial 78 m²
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Piso 2/5
El apartamento está situado en la segunda planta sobre el suelo o en la primera planta resid…
$206,194
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Propiedad comercial 250 m² en Bashkia Durres, Albania
Propiedad comercial 250 m²
Bashkia Durres, Albania
Área 250 m²
$577,921
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Century 21 Oksford
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Producción 576 m² en Bashkia Durres, Albania
Producción 576 m²
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 3
Área 576 m²
Piso 2/2
La propiedad se encuentra en la carretera Tirana-Durres entre el sobrepaso de Fllake y el Ga…
$1,73M
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TekceTekce
Propiedad comercial 30 m² en Bashkia Durres, Albania
Propiedad comercial 30 m²
Bashkia Durres, Albania
Área 30 m²
Los locales están situados en la primera planta con una fachada frente al parque. Tiene 30m …
$89,868
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Producción 3 232 m² en Bashkia Durres, Albania
Producción 3 232 m²
Bashkia Durres, Albania
Área 3 232 m²
Número de plantas 4
Edificio y terreno en venta en Xhafzotaj, Shijak – Durrës Road, cerca de Brunes. La propieda…
$2,42M
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Almacén 15 m² en Bashkia Durres, Albania
Almacén 15 m²
Bashkia Durres, Albania
Área 15 m²
Piso -1
El garaje está situado en el nivel -1 de un edificio cerca de la antigua URT en Durres, cerc…
$15,117
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Propiedad comercial 190 m² en Bashkia Durres, Albania
Propiedad comercial 190 m²
Bashkia Durres, Albania
Área 190 m²
Número de plantas 2
Venta: Almacén en ShkozetSe ofrece un almacén para la venta en el área de Shkozet, una de la…
$979,206
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Propiedad comercial 112 m² en Bashkia Durres, Albania
Propiedad comercial 112 m²
Bashkia Durres, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 112 m²
Piso 1
El espacio está situado en la primera planta residencial o en la segunda planta desde el sue…
$219,225
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Propiedad comercial 133 m² en Bashkia Durres, Albania
Propiedad comercial 133 m²
Bashkia Durres, Albania
Área 133 m²
Piso 2/8
Las instalaciones están ubicadas en la segunda planta de un edificio en construcción en el c…
$263,277
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Almacén 40 m² en Bashkia Durres, Albania
Almacén 40 m²
Bashkia Durres, Albania
Área 40 m²
Piso -1
Las plazas de aparcamiento están ubicadas en la zona de la playa, cerca de Kosovo Track en l…
$58,965
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Hotel 1 240 m² en Bashkia Durres, Albania
Hotel 1 240 m²
Bashkia Durres, Albania
Área 1 240 m²
Número de plantas 3
HOTEL DE LA VENTA EN Kavaja RockHotel en venta con una ubicación muy favorable en la zona tu…
$1,08M
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REMIX REAL ESTATE
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Producción 770 m² en Bashkia Durres, Albania
Producción 770 m²
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 770 m²
Número de plantas 3
Kapanoni se encuentra en la zona de Shkozet, muy cerca de la carretera y la carretera de cir…
$1,12M
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Propiedad comercial 328 m² en Bashkia Durres, Albania
Propiedad comercial 328 m²
Bashkia Durres, Albania
Área 328 m²
Piso 2
Las instalaciones están ubicadas en la segunda planta con ascensor en Vollga, Durres. Se org…
Precio en demanda
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Propiedad comercial 40 m² en Bashkia Durres, Albania
Propiedad comercial 40 m²
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
La tienda está situada en la planta baja de un edificio cerca del estadio Durres. La propied…
$51,511
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Propiedad comercial 525 m² en Bashkia Durres, Albania
Propiedad comercial 525 m²
Bashkia Durres, Albania
Nº de cuartos de baño 3
Área 525 m²
Piso -1
Los locales están situados en la planta -1 en la playa, Durres. Se organiza como espacio abi…
$308,703
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Propiedad comercial 88 m² en Bashkia Durres, Albania
Propiedad comercial 88 m²
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
ESPACIO COMMERCIAL PARA LA VENTA DEL MERCADO, DURRÉSEspacio comercial en venta cerca del mer…
$176,282
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Producción 254 m² en Bashkia Durres, Albania
Producción 254 m²
Bashkia Durres, Albania
Área 254 m²
Piso -1/8
Venta sótano de 254m2 en Durres Plepa, carretera de circunvalación detrás de Kastrati o detr…
$131,881
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Propiedad comercial 62 m² en Bashkia Durres, Albania
Propiedad comercial 62 m²
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
El entorno se encuentra en el piso 0 de un nuevo edificio (Edificio de Boruci) en la zona de…
$119,619
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Almacén 303 m² en Bashkia Durres, Albania
Almacén 303 m²
Bashkia Durres, Albania
Área 303 m²
Piso -1/11
El aparcamiento está situado en el nivel -1 de un edificio en el barrio número 17 en Durres,…
$171,604
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Propiedad comercial 128 m² en Bashkia Durres, Albania
Propiedad comercial 128 m²
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
Número de plantas 1
El espacio está situado en la planta 0, adyacente al Paseo Taulantia en la zona de Vollga, c…
$732,499
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Propiedad comercial 65 m² en Bashkia Durres, Albania
Propiedad comercial 65 m²
Bashkia Durres, Albania
Área 65 m²
El espacio está situado en la planta baja en la estación de tren de Durres. La propiedad tie…
$187,637
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Hotel 600 m² en Bashkia Durres, Albania
Hotel 600 m²
Bashkia Durres, Albania
Área 600 m²
El hotel y la tierra se encuentran en la zona de Spitalles en la carretera principal, una zo…
$576,075
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Producción 260 m² en Bashkia Durres, Albania
Producción 260 m²
Bashkia Durres, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 260 m²
Los almacenes están ubicados en la calle Aleksander Goga en el eje Spitalle - Porto-Romano. …
$224,476
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Propiedad comercial 42 m² en Bashkia Durres, Albania
Propiedad comercial 42 m²
Bashkia Durres, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Número de plantas 5
Los locales están situados en el borde de la calle en el Museo, Durres, situado en el piso 0…
$111,410
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Hotel 1 264 m² en Bashkia Durres, Albania
Hotel 1 264 m²
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 1 264 m²
Número de plantas 3
Un hotel de tres pisos con un sótano en la costa adriática está a la venta. Ofrece 18 habita…
$1,48M
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CACTUS | Real Estate
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Propiedad comercial 1 257 m² en Manez, Albania
Propiedad comercial 1 257 m²
Manez, Albania
Área 1 257 m²
Un edificio de tres pisos en venta situado en la calle Lalezi, en la zona de Rade.El edifici…
$820,913
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Hotel 1 193 m² en Bashkia Durres, Albania
Hotel 1 193 m²
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 31
Dormitorios 31
Nº de cuartos de baño 30
Área 1 193 m²
Número de plantas 5
El hotel está situado cerca de la carretera principal, cuesta arriba, no por el mar, en la z…
$1,51M
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Local comercial en Bashkia Durres, Albania
Local comercial
Bashkia Durres, Albania
Área 54 m²
Espacio interior: 54 m², terraza: 34 m². La propiedad se vende junto con un inquilino. El…
$181,612
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Lux-Albania Home
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Propiedad comercial 169 m² en Bashkia Durres, Albania
Propiedad comercial 169 m²
Bashkia Durres, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 169 m²
Los locales están situados en la planta baja de un edificio en la zona del Estadio, Durres e…
$705,827
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Propiedad comercial 71 m² en Bashkia Durres, Albania
Propiedad comercial 71 m²
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
Los locales están situados en la planta baja de un edificio situado en la carretera principa…
$104,161
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Tipos de propiedades en Condado de Durrës

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