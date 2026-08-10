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Hoteles en venta en Condado de Durrës, Albania

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Bashkia Durres
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17 propiedades total found
Hotel 1 240 m² en Bashkia Durres, Albania
Hotel 1 240 m²
Bashkia Durres, Albania
Área 1 240 m²
Número de plantas 3
HOTEL DE LA VENTA EN Kavaja RockHotel en venta con una ubicación muy favorable en la zona tu…
$1,08M
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Hotel 600 m² en Bashkia Durres, Albania
Hotel 600 m²
Bashkia Durres, Albania
Área 600 m²
El hotel y la tierra se encuentran en la zona de Spitalles en la carretera principal, una zo…
$576,075
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Hotel 1 264 m² en Bashkia Durres, Albania
Hotel 1 264 m²
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 1 264 m²
Número de plantas 3
Un hotel de tres pisos con un sótano en la costa adriática está a la venta. Ofrece 18 habita…
$1,48M
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TekceTekce
Hotel 1 193 m² en Bashkia Durres, Albania
Hotel 1 193 m²
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 31
Dormitorios 31
Nº de cuartos de baño 30
Área 1 193 m²
Número de plantas 5
El hotel está situado cerca de la carretera principal, cuesta arriba, no por el mar, en la z…
$1,51M
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Hotel 436 m² en Bashkia Durres, Albania
Hotel 436 m²
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 15
Dormitorios 15
Nº de cuartos de baño 15
Área 436 m²
Boutique Hotel en venta en una de las zonas más frecuentadas de la costa de Durrës, en la zo…
$1,37M
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Hotel 1 250 m² en Bashkia Durres, Albania
Hotel 1 250 m²
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 1 250 m²
Número de plantas 5
Un hotel de 5 pisos con ascensor está en venta cerca del puente Djalanit, a 50 metros del ma…
$3,77M
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Hotel 856 m² en Bashkia Durres, Albania
Hotel 856 m²
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
Área 856 m²
Número de plantas 3
Un hotel con restaurante está en venta en el distrito de Plepa de Durres. Se encuentra en se…
$1,74M
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Hotel 597 m² en 4 Streets, Albania
Hotel 597 m²
4 Streets, Albania
Habitaciones 10
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 597 m²
Número de plantas 4
La casa se encuentra en Xhafzotaj, cerca de la carretera principal, y ofrece 903m2 de superf…
$921,720
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Hotel 1 198 m² en Bashkia Durres, Albania
Hotel 1 198 m²
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 25
Dormitorios 24
Nº de cuartos de baño 27
Área 1 198 m²
Piso 5/5
El apartamento está situado junto al mar en la zona de Kavaja Rock en Durres. La propiedad t…
$6,92M
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Hotel 363 m² en Bashkia Durres, Albania
Hotel 363 m²
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 27
Dormitorios 27
Nº de cuartos de baño 27
Área 363 m²
Venta: Hotel de cinco pisos, situado en Iliria Beach, Durres. Hotel lujoso, totalmente funci…
$1,51M
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Hotel 487 m² en Bashkia Durres, Albania
Hotel 487 m²
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 20
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 487 m²
Piso 6/6
Los apart-hotels están situados en la zona de Shkembi de Kavaja en Durres. Hay 10 apartament…
$1,32M
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Hotel 709 m² en Bashkia Durres, Albania
Hotel 709 m²
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 26
Dormitorios 13
Nº de cuartos de baño 14
Área 709 m²
Piso -1/10
El hotel está situado en la zona de Durres Beach, parte de un complejo con administración re…
$1,54M
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Hotel 2 193 m² en Bashkia Durres, Albania
Hotel 2 193 m²
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 24
Nº de cuartos de baño 1
Área 2 193 m²
Número de plantas 5
Un hotel en la zona de Plazh está a la venta. Situado a 250 metros de la playa, tiene 5 plan…
$2,30M
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Hotel 409 m² en Bashkia Durres, Albania
Hotel 409 m²
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 12
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 11
Área 409 m²
Número de plantas 3
La villa se encuentra cerca de la carretera principal, en el lado opuesto del mar a pocos pa…
$460,860
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SUPER LUXURY APART-HOTEL FOR SALE WITH SEA FRONT VIEW IN THE CENTER OF DURRES! en Bashkia Durres, Albania
SUPER LUXURY APART-HOTEL FOR SALE WITH SEA FRONT VIEW IN THE CENTER OF DURRES!
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 220 m²
Número de plantas 1
Super Apart-Hotel con 5 Studio Apartments en la zona del nuevo Port Road, DurresEste apart-h…
$635,744
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Century 21 Eon
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Hotel en Bashkia Durres, Albania
Hotel
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 44
$1,94M
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Hotel 700 m² en Bashkia Durres, Albania
Hotel 700 m²
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 15
Área 700 m²
Hotel en la primera costa está en venta en la zona de Plazh, ciudad de Durres. El hotel cons…
$1,73M
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