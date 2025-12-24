Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Edificios industriales en venta en Condado de Durrës, Albania

Bashkia Durres
4
7 propiedades total found
Producción 1 375 m² en Bashkia Durres, Albania
Producción 1 375 m²
Bashkia Durres, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 1 375 m²
El almacén se encuentra en una zona industrial en Porto Romano Durres. Tiene una superficie …
$1,14M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
Producción 260 m² en Bashkia Durres, Albania
Producción 260 m²
Bashkia Durres, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 260 m²
Los almacenes están ubicados en la calle Aleksander Goga en el eje Spitalle - Porto-Romano. …
$223,614
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
Producción 125 m² en Bashkia Durres, Albania
Producción 125 m²
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 125 m²
La propiedad se encuentra en la zona de Spitalles. Tiene un edificio de 125m2 y una tierra d…
$105,922
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
Producción 185 m² en Bashkia Durres, Albania
Producción 185 m²
Bashkia Durres, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 185 m²
El almacén está situado en ISH Kenete, Durres, muy cerca de la carretera principal. La propi…
$259,581
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
Producción 850 m² en Bashkia Durres, Albania
Producción 850 m²
Bashkia Durres, Albania
Área 850 m²
La propiedad está situada junto a la carretera en Ish-Kenete, Durres. Tiene 303 m2 de constr…
$389,371
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
Producción 3 232 m² en Bashkia Durres, Albania
Producción 3 232 m²
Bashkia Durres, Albania
Área 3 232 m²
Número de plantas 4
Edificio y terreno en venta en Xhafzotaj, Shijak – Durrës Road, cerca de Brunes. La propieda…
$2,47M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
Producción 700 m² en Bashkia Durres, Albania
Producción 700 m²
Bashkia Durres, Albania
Área 700 m²
El almacén está situado por la carretera principal en Xhafzotaj. Esta propiedad tiene 1550 m…
$707,947
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська

