  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Bashkia Himare
  4. Residencial
  5. Dúplex

Dúplex en venta en Bashkia Himare, Albania

2 propiedades total found
Dúplex 2 habitaciones en Palase, Albania
Dúplex 2 habitaciones
Palase, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 91 m²
Piso 4/7
Duplex for sale in Square Village with a total area of 79.51 m2 Located on Drymades beach…
$373,173
Dúplex 3 habitaciones en Qeparo, Albania
Dúplex 3 habitaciones
Qeparo, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 93 m²
Piso 2/3
Duplex 2+1+3 in Qeparo for sale! In one of the pearls of the Albanian coast, the Stone Vill…
$396,001
Parámetros de las propiedades en Bashkia Himare, Albania

Baratos
De lujo
