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Dúplex en venta en Tirana Municipality, Albania

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Tirana
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20 propiedades total found
Dúplex 3 habitaciones en Farke e Vogel, Albania
Dúplex 3 habitaciones
Farke e Vogel, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Número de plantas 2
Villa for sale with a pool in Swan Lake Residence. The villa has an area of 427.45 m2, of wh…
$278,467
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Dúplex 2 habitaciones en Farke e Vogel, Albania
Dúplex 2 habitaciones
Farke e Vogel, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 148 m²
Número de plantas 1
Duplex 2+1+2 for sale in Swan Lake Residence. The apartment has a surface area of 167.02m2, …
$273,706
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Dúplex 2 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Dúplex 2 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 195 m²
Número de plantas 3
In a new residence very close to the Palace of the Brigades in Tirana and the Elbasani road,…
$686,610
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TekceTekce
Dúplex 2 habitaciones en Farke e Vogel, Albania
Dúplex 2 habitaciones
Farke e Vogel, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Número de plantas 2
Villa with pool for sale in Swan Lake Residence. The villa has an area of 475.5 m2, of which…
$325,154
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Dúplex 3 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Dúplex 3 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Piso 2/7
Duplex for sale at Kodra e Diellit 2 Residence Total area 170 m2 It is organized into a livi…
$361,060
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Dúplex en Tirana Municipality, Albania
Dúplex
Tirana Municipality, Albania
Área 178 m²
Apartamento dúplex en venta en una de las zonas más buscadas de Tirana, cerca del lago artif…
$484,740
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Dúplex 3 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Dúplex 3 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 246 m²
Piso 10/12
A unique duplex apartment is offered for sale, positioned on the top two floors of one of th…
$582,354
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Dúplex 7 habitaciones en Linze, Albania
Dúplex 7 habitaciones
Linze, Albania
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 330 m²
Piso 5
✅ Precio de venta: 650.000 Euros✅ Ubicación: En la zona de Fresku, Linzë, Dajt✅ Superficie t…
$749,979
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Dúplex 4 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Dúplex 4 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 174 m²
Piso 3/4
Duplex 3+1+3 in Kodra e Diellit Residence for sale! The duplex is located in one of the new…
$430,942
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Dúplex 2 habitaciones en Farke e Vogel, Albania
Dúplex 2 habitaciones
Farke e Vogel, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Número de plantas 2
Villa with pool for sale in Swan Lake Residence. The villa has an area of 475.5 m2, of which…
$335,684
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Dúplex 5 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Dúplex 5 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Piso 1/2
Se ofrece un apartamento dúplex con una superficie total de 118 m2 en venta, situado en Rrug…
$163,986
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Dúplex 4 habitaciones en Mjull Bathore, Albania
Dúplex 4 habitaciones
Mjull Bathore, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Piso 2/3
See Hena Residence is a unique project, conceived according to the philosophy of making your…
$460,060
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Dúplex 3 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Dúplex 3 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
Piso 13/14
In the heart of Tirana, in one of the most sought-after areas of Shallvaret, a Duplex is for…
$722,119
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Dúplex 2 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Dúplex 2 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 184 m²
Número de plantas 5
Duplex for sale 2+1+3+Verande in Residence Kodra Diellit 1. The apartment has a total area o…
$295,836
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Dúplex 2 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Dúplex 2 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Número de plantas 7
Duplex apartment for sale on Bajram Curri Boulevard. The apartment is located in a new build…
$133,941
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Dúplex 3 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Dúplex 3 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Número de plantas 5
Duplex in Kodra e Diellit 2 for sale! In the newest project of Residence Kodra e Diellit 2,…
$312,142
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Dúplex 3 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Dúplex 3 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Piso 1/5
Duplex 2+1+2 for Sale🔥 📍Kodra e Diellit 1, Tirana 📐 Area 112.8m2 📐 Veranda 4.5m2 🏢 Floor 0…
$250,412
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Dúplex 3 habitaciones en Farke e Vogel, Albania
Dúplex 3 habitaciones
Farke e Vogel, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 181 m²
Número de plantas 1
Duplex 3+1+3 for sale in Swan Lake Residence. The apartment has a surface area of 232.38m2, …
$445,569
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Dúplex 4 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 324 m²
Piso 10/10
We have a 3+1+3 typology duplex for sale located at Willson Square, Block. Information abou…
$1,51M
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Dúplex 6 habitaciones en Lanabregas Shtepeza, Albania
Dúplex 6 habitaciones
Lanabregas Shtepeza, Albania
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 297 m²
Número de plantas 2
Duplex/Penthouse with fantastic view in Linze for sale! The apartment is located in an exclu…
$481,206
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Parámetros de las propiedades en Tirana Municipality, Albania

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