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Dúplex en venta en Himare, Albania

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5 propiedades total found
Dúplex 2 habitaciones en Palase, Albania
Dúplex 2 habitaciones
Palase, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 91 m²
Piso 4/7
Duplex for sale in Square Village with a total area of 79.51 m2 Located on Drymades beach…
$373,173
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Investment Realty Group
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Dúplex 3 habitaciones en Qeparo, Albania
Dúplex 3 habitaciones
Qeparo, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 93 m²
Piso 2/3
En el corazón de la Riviera albanesa, dentro de la residencia moderna "Stone Village" en Qep…
$388,737
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Investment Realty Group
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Dúplex 3 habitaciones en Qeparo, Albania
Dúplex 3 habitaciones
Qeparo, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 93 m²
Piso 2/3
Duplex 2+1+3 in Qeparo for sale! In one of the pearls of the Albanian coast, the Stone Vill…
$396,001
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Dúplex 2 habitaciones en Gjilek, Albania
Dúplex 2 habitaciones
Gjilek, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 167 m²
Piso 3
Tenemos Duplex 2+1+2 en venta en la residencia élite Sun Palace Vlora, uno de los destinos m…
$882,698
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Future Home Invest
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Dúplex 3 habitaciones en Gjilek, Albania
Dúplex 3 habitaciones
Gjilek, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 186 m²
Piso 3
Tenemos Duplex 3+1+2 en venta en la residencia élite Sun Palace Vlore, uno de los destinos m…
$965,455
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Future Home Invest
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