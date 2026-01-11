Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Farke
  4. Residencial
  5. Dúplex

Dúplex en venta en Farke, Albania

12 propiedades total found
Dúplex 4 habitaciones en Mjull Bathore, Albania
Dúplex 4 habitaciones
Mjull Bathore, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Piso 2/3
See Hena Residence is a unique project, conceived according to the philosophy of making your…
$460,060
Dúplex 3 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Dúplex 3 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Piso 2/7
Duplex for sale at Kodra e Diellit 2 Residence Total area 170 m2 It is organized into a livi…
$361,060
Dúplex 4 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Dúplex 4 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 174 m²
Piso 3/4
Duplex 3+1+3 in Kodra e Diellit Residence for sale! The duplex is located in one of the new…
$430,942
AtlantaAtlanta
Dúplex 2 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Dúplex 2 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 184 m²
Número de plantas 5
Duplex for sale 2+1+3+Verande in Residence Kodra Diellit 1. The apartment has a total area o…
$295,836
Dúplex 4 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Dúplex 4 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 164 m²
Piso 1/7
Duplex 3+1+3 + veranda at Kodra e Diellit 2 for sale! At Kodra e Diellit 2 Residence, we of…
$406,483
Dúplex 3 habitaciones en Farke e Vogel, Albania
Dúplex 3 habitaciones
Farke e Vogel, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Número de plantas 2
Villa for sale with a pool in Swan Lake Residence. The villa has an area of 427.45 m2, of wh…
$278,467
TekceTekce
Dúplex 3 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Dúplex 3 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Número de plantas 5
Duplex in Kodra e Diellit 2 for sale! In the newest project of Residence Kodra e Diellit 2,…
$312,142
Dúplex 2 habitaciones en Farke e Vogel, Albania
Dúplex 2 habitaciones
Farke e Vogel, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Número de plantas 2
Villa with pool for sale in Swan Lake Residence. The villa has an area of 475.5 m2, of which…
$325,154
Dúplex 3 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Dúplex 3 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Piso 1/5
Duplex 2+1+2 for Sale🔥 📍Kodra e Diellit 1, Tirana 📐 Area 112.8m2 📐 Veranda 4.5m2 🏢 Floor 0…
$250,412
CultureCulture
Dúplex 3 habitaciones en Farke e Vogel, Albania
Dúplex 3 habitaciones
Farke e Vogel, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 181 m²
Número de plantas 1
Duplex 3+1+3 for sale in Swan Lake Residence. The apartment has a surface area of 232.38m2, …
$445,569
Dúplex 2 habitaciones en Farke e Vogel, Albania
Dúplex 2 habitaciones
Farke e Vogel, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Número de plantas 2
Villa with pool for sale in Swan Lake Residence. The villa has an area of 475.5 m2, of which…
$335,684
Dúplex 2 habitaciones en Farke e Vogel, Albania
Dúplex 2 habitaciones
Farke e Vogel, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 148 m²
Número de plantas 1
Duplex 2+1+2 for sale in Swan Lake Residence. The apartment has a surface area of 167.02m2, …
$273,706
