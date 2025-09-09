  1. Realting.com
  2. Vereinigte Staaten von Amerika
  3. Miami
  4. Wohnquartier One bedroom apartment with the garage, City kvart

Wohnquartier One bedroom apartment with the garage, City kvart

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$166,653
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28676
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Staaten von Amerika
  • Region / Bundesland
    Florida
  • Nachbarschaft
    Miami-Dade County
  • Stadt
    Miami

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
On the seventh floor of the building, a fully furnished apartment of 43m2 is for sale. Oriented south-east, the apartment includes a garage space as part of the price.

Standort auf der Karte

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Stan 30 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$587
Wohnviertel Stan 60 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$352
Wohnviertel One bedroom apartment of 45m2 for rent, Blok IX
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$645
Wohnviertel Jednosoban stan, 35 m2, Stari Aerodrom
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$82,153
Wohnviertel Two bedroom apartment of 59sq.m - Dalmatinska street
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$166,653
Sie sehen gerade
Wohnquartier One bedroom apartment with the garage, City kvart
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$166,653
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Stan 135 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 135 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 135 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 135 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 135 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 135 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 135 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$763
Izdaje se lijepo opremljen, trosoban stan, od 135m2, na drugom spratu privatne kuce, na Starom aerodromu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe, kupatilo i tri terase. Dnevni boravak posjeduje klima uredjaj. Ispred kuce je dostupno privatno parkin…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 51 m² na Prodaju – Krašići, Tivat
Wohnviertel Stan 51 m² na Prodaju – Krašići, Tivat
Wohnviertel Stan 51 m² na Prodaju – Krašići, Tivat
Wohnviertel Stan 51 m² na Prodaju – Krašići, Tivat
Wohnviertel Stan 51 m² na Prodaju – Krašići, Tivat
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$126,750
Na svega tri minuta hoda od mora, prodaje se jedini preostao stan u novoizgrađenom kompleksu u Krašićima. Stan je po strukturi jednosoban i ima 51m2. Posjeduje parking mjesto i dodatnu baštu od 20m2. Odlikuje ga otvroen pogled prema moru, sjeverne orjentacije. Objekat će useljiv za manje od …
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 72 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Wohnviertel Stan 72 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Wohnviertel Stan 72 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Wohnviertel Stan 72 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Wohnviertel Stan 72 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 72 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Wohnviertel Stan 72 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$404,896
Prodaje se dvosoban stan u Tivtu, na izuzetnoj lokaciji u Donjoj Lastvi, svega 100 m od obale. Stan je površine 72 m2, nalazi se na drugom spratu novoizgrađenog objekta i ima pogled prema moru. Stan je kompletno opremljen. Posjeduje parking mjesto ispred zgrade
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Vereinigte Staaten von Amerika
Immobilienkauf in den USA: Was ausländische Investoren wissen müssen
09.09.2025
Immobilienkauf in den USA: Was ausländische Investoren wissen müssen
Wem wird am häufigsten ein US-Visum verweigert? Aktuelle Bounce-Statistiken
16.05.2025
Wem wird am häufigsten ein US-Visum verweigert? Aktuelle Bounce-Statistiken
Wie hoch sind die Kosten für die Instandhaltung von Wohnraum in den USA? Wir sprechen über die Grundsteuer
14.05.2025
Wie hoch sind die Kosten für die Instandhaltung von Wohnraum in den USA? Wir sprechen über die Grundsteuer
Die 10 besten US-Städte zum Leben: ein ausführlicher Leitfaden
03.02.2025
Die 10 besten US-Städte zum Leben: ein ausführlicher Leitfaden
So erhalten Sie eine US-Greencard 2026: Wann Sie einen Antrag stellen müssen, was zu beachten ist und warum sie abgelehnt werden kann
09.10.2024
So erhalten Sie eine US-Greencard 2026: Wann Sie einen Antrag stellen müssen, was zu beachten ist und warum sie abgelehnt werden kann
Bildung in den USA: alle Ebenen, Merkmale und Top-Bildungseinrichtungen
18.09.2024
Bildung in den USA: alle Ebenen, Merkmale und Top-Bildungseinrichtungen
«Nur Verdienst und Inflationsschutz — keine weiteren Vorteile». Wie kann ein Ausländer in den US-Immobilienmarkt investieren und was sollte man dabei beachten?
31.10.2022
«Nur Verdienst und Inflationsschutz — keine weiteren Vorteile». Wie kann ein Ausländer in den US-Immobilienmarkt investieren und was sollte man dabei beachten?
Alle Veröffentlichungen anzeigen