Wohnquartier Stan 80 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
$939
9
ID: 28531
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Vereinigte Staaten von Amerika
  • Region / Bundesland
    Florida
  • Nachbarschaft
    Miami-Dade County
  • Stadt
    Miami

Über den Komplex

Izdaje se lijepo opremljen trosoban stan, povrsine 80m2, na prizemlju stambene zgrade, u Dalmatinskoj ulici. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe, kupatilo, toalet i terasa. Stan posjeduje i sopstveno dvoriste, povrsine 130m2, koje je ogradjeno. Nalazi se na odlicnoj lokaciji, u blizini svih sadrzaja neophodnih za svakodnevni zivot. Ispred zgrade se nalazi i privatno parking mjesto. Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Standort auf der Karte

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Hypotheken-Rechner

