  Hütte Kuća 130 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi

Hütte Kuća 130 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi

$528,125
6
ID: 28671
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Vereinigte Staaten von Amerika
  • Region / Bundesland
    Florida
  • Nachbarschaft
    Miami-Dade County
  • Stadt
    Miami

Über den Komplex

JEDINSTVENA PRILIKA 🌊 Na najljepšoj lokaciji u Herceg Novom, u Njegoševoj ulici, prodaje se kuća od 100m2 i apartman od 30m2. Stan ima dvije terase i dvorište od 375m2 kao i jaccuzi za osam osoba. U sklopu cijene su uključena i dva parking mjesta u Zoni 1.

Andere Komplexe
Hütte Family house in Spuz with an exit to the river Zeta
Hütte Family house in Spuz with an exit to the river Zeta
Hütte Family house in Spuz with an exit to the river Zeta
Hütte Family house in Spuz with an exit to the river Zeta
Hütte Family house in Spuz with an exit to the river Zeta
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$184,257
The family house is located 7 km from the center of Podgorica, on the Spuza road. The plot is 954m², the house is 260m². The ground floor has solid fuel central heating. On the ground floor there is a living room, a dining room, a kitchen, 3 bedrooms, a hallway and a storage room. The upper …
CONCORD NEKRETNINE
Hütte Kuća 147 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Hütte Kuća 147 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Hütte Kuća 147 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Hütte Kuća 147 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Hütte Kuća 147 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Hütte Kuća 147 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$305,139
Prodaje se porodična kuća od 147m2 u Gornjoj Gorici. Nalazi se u blizini magistralnog puta Nikšić - Podgorica. Sastoji se od tri zasebne cjeline koje se mogu lako povezati. Stukturu ukupno čine četiri spavaće sobe, sa tri kupatila. Ispred kuće je kultivisano dvorište koje je u potpunosti o…
CONCORD NEKRETNINE
Hütte Kuća 100 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Hütte Kuća 100 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Hütte Kuća 100 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Hütte Kuća 100 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Hütte Kuća 100 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Hütte Kuća 100 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$146,701
Porodična kuća nalazi se u mjestu Brca - Sutomore. Ima dvije etaže i otvoren pogled na more. Udaljenost od plaže je na svega 330m vazdušne linije. Na prizemlju se nalaze dvije spavaće sobe, dok su na prvom spratu kuhinja sa trpezarijim i velika dnevna soba. Na drugom spratu nalaze se još dv…
CONCORD NEKRETNINE
