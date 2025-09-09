Wohnquartier Stan 65 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Prodaje se izuzetno lijep dvosoban stan, površine 65m2, sa jedinstvenim izgledom i izvanrednim rasporedom, smješten na fantastičnoj lokaciji, odmah iza Maksim zgrade, pored Hrama.
Stan se nalazi na četvrtom spratu (bez lifta) sa visokim potkrovljem, čija je najviša tačka preko 4m, što ovom prostoru daje posebnu dimenziju i karakter.
Stan sadrži galeriju u dnevnoj sobi koja se može koristiti kao spavaća soba (oko 10m2) i prostranu ostavu od oko 15m2 (prostor pod kosinom, sa najvišom tačkom 1.4m i najnižom 0.5m). Ovi prostori ne spadaju u 65m2 stana, tako da omogućavaju sjajan komfor i dodatnu funkcionalnost.
Stan se prodaje skoro u potpunosti namješten ili polunamješten, zavisno od dogovora sa potencijalnim kupcima. Cijena je 139.050 EUR.
Ukoliko tražite predivan stan u starogradnji koji nudi udoban život i sve što vam je potrebno na dohvat ruke, ovo je stan za vas.
