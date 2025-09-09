  1. Realting.com
  2. Vereinigte Staaten von Amerika
  3. Miami
  4. Wohnquartier Three bedroom apartment of 125sqm - Momišići

Wohnquartier Three bedroom apartment of 125sqm - Momišići

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$293,403
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28674
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Staaten von Amerika
  • Region / Bundesland
    Florida
  • Nachbarschaft
    Miami-Dade County
  • Stadt
    Miami

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Furnished apartment for sale in Momišići. The apartment has 125 m2, it is designed as a duplex and is sold furnished. It is located on the 4th floor of a building with an elevator and whose entrance is regularly maintained. The apartment is oriented to the east, it is bright and spacious.

Standort auf der Karte

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Two bedroom apartment of 59sq.m - Dalmatinska street
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$166,653
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$645
Wohnviertel Stan 55 m² na Prodaju – Igalo, Herceg Novi
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$184,844
Wohnviertel Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$154,917
Wohnviertel Stan 100 m² na Prodaju – Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$258,194
Sie sehen gerade
Wohnquartier Three bedroom apartment of 125sqm - Momišići
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$293,403
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Stan 127 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Wohnviertel Stan 127 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Wohnviertel Stan 127 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Wohnviertel Stan 127 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Wohnviertel Stan 127 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 127 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Wohnviertel Stan 127 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$322,743
Na prodaju dvosoban stan u naselju Momišići. Stan ima 127 m2, a po strukturi je dvosoban. Obje sobe imaju izlaz na soptvenu terasu. Stan ima kupatilo i posebno toalet. Cijena: 275.000eura. U cijenu je uključeno i parking mjesto.
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 50 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 50 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 50 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 50 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 50 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 50 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 50 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$1,174
Izdaje se luksuzno opremljen jednosoban stan, povrsine 50m2, na cetvrtom spratu stambene zgrade, u Master kvartu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo, ostava i terasa. Stan je opremljen unikatnim namjestajem visokog sjaja, koji pruza modera…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 100 m² na Prodaju – Podgorica
Wohnviertel Stan 100 m² na Prodaju – Podgorica
Wohnviertel Stan 100 m² na Prodaju – Podgorica
Wohnviertel Stan 100 m² na Prodaju – Podgorica
Wohnviertel Stan 100 m² na Prodaju – Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 100 m² na Prodaju – Podgorica
Wohnviertel Stan 100 m² na Prodaju – Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$258,194
Stan površine 100m2 dostupan je za prodaju. Nalazi se na odličnoj lokaciji, u ulici 4. Jula u zgradi Zetagradnje. U cijenu su uključena i dva garažna mjesta kao i ostava od 8m2
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Vereinigte Staaten von Amerika
Immobilienkauf in den USA: Was ausländische Investoren wissen müssen
09.09.2025
Immobilienkauf in den USA: Was ausländische Investoren wissen müssen
Wem wird am häufigsten ein US-Visum verweigert? Aktuelle Bounce-Statistiken
16.05.2025
Wem wird am häufigsten ein US-Visum verweigert? Aktuelle Bounce-Statistiken
Wie hoch sind die Kosten für die Instandhaltung von Wohnraum in den USA? Wir sprechen über die Grundsteuer
14.05.2025
Wie hoch sind die Kosten für die Instandhaltung von Wohnraum in den USA? Wir sprechen über die Grundsteuer
Die 10 besten US-Städte zum Leben: ein ausführlicher Leitfaden
03.02.2025
Die 10 besten US-Städte zum Leben: ein ausführlicher Leitfaden
So erhalten Sie eine US-Greencard 2026: Wann Sie einen Antrag stellen müssen, was zu beachten ist und warum sie abgelehnt werden kann
09.10.2024
So erhalten Sie eine US-Greencard 2026: Wann Sie einen Antrag stellen müssen, was zu beachten ist und warum sie abgelehnt werden kann
Bildung in den USA: alle Ebenen, Merkmale und Top-Bildungseinrichtungen
18.09.2024
Bildung in den USA: alle Ebenen, Merkmale und Top-Bildungseinrichtungen
«Nur Verdienst und Inflationsschutz — keine weiteren Vorteile». Wie kann ein Ausländer in den US-Immobilienmarkt investieren und was sollte man dabei beachten?
31.10.2022
«Nur Verdienst und Inflationsschutz — keine weiteren Vorteile». Wie kann ein Ausländer in den US-Immobilienmarkt investieren und was sollte man dabei beachten?
Alle Veröffentlichungen anzeigen