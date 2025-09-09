  1. Realting.com
  2. Vereinigte Staaten von Amerika
  3. Miami
  4. Wohnquartier Stan 69 m² na Izdavanje – Ljubović, Podgorica

Wohnquartier Stan 69 m² na Izdavanje – Ljubović, Podgorica

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$645
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28544
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Staaten von Amerika
  • Region / Bundesland
    Florida
  • Nachbarschaft
    Miami-Dade County
  • Stadt
    Miami

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Izdaje se polunamjesten dvosoban stan, povrsine 69m2, na prvom spratu stambene zgrade, pod Ljubovic. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo, toalet i terasa. Stan se nalazi u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. U stanu je instalirana kuhinja. Ispred zgrade je dostupan veliki javni parking. Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Standort auf der Karte

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$7,042
Wohnviertel Stan 90 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$2,934
Wohnviertel Stan 46 m² na Prodaju – Kolašin
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$2,582
Wohnviertel Three bedroom apartment of 100sq.m - 4th of July
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$25,819
Wohnviertel Stan 104 m² na Prodaju – Atlac Capital, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$4,108
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 69 m² na Izdavanje – Ljubović, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$645
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Stan 67 m² na Prodaju – Budva
Wohnviertel Stan 67 m² na Prodaju – Budva
Wohnviertel Stan 67 m² na Prodaju – Budva
Wohnviertel Stan 67 m² na Prodaju – Budva
Wohnviertel Stan 67 m² na Prodaju – Budva
Wohnviertel Stan 67 m² na Prodaju – Budva
Wohnviertel Stan 67 m² na Prodaju – Budva
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$7,042
Na prodaju dvosoban stan u Pržnu. 🌊 Stan je po strukturi dvosoban i ima 67m2  i 60m2. Nalazi se na trećem spratu, a u cijenu je uključeno i pripadajuće parking mjesto. Udaljenost od plaže na manje od 2 minuta hoda
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 125 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Wohnviertel Stan 125 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Wohnviertel Stan 125 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Wohnviertel Stan 125 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Wohnviertel Stan 125 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 125 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Wohnviertel Stan 125 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$293,403
Na prodaju namješten stan u naselju Momišići. Stan ima 125m2, koncipiran je kao duplex i prodaje se namješten. Nalazi se na 4. spratu zgrade koja ima lift i čiji ulaz se redovno održava. Stan je orjentisan istočno, osvijetljen je i prostran
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$154,917
Prodaje se namješten trosoban stan sa malom galerijom na četvrtom katu zgrade (bez lifta). Stan ima veliku terasu sa otvorenim pogledom i dvoetažne je strukture. Ima odvojenu kuhinju, veliki dnevni boravak i jedno kupatilo. Ispred zgrade postoji nekoliko parkirnih mjesta.
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Vereinigte Staaten von Amerika
Immobilienkauf in den USA: Was ausländische Investoren wissen müssen
09.09.2025
Immobilienkauf in den USA: Was ausländische Investoren wissen müssen
Wem wird am häufigsten ein US-Visum verweigert? Aktuelle Bounce-Statistiken
16.05.2025
Wem wird am häufigsten ein US-Visum verweigert? Aktuelle Bounce-Statistiken
Wie hoch sind die Kosten für die Instandhaltung von Wohnraum in den USA? Wir sprechen über die Grundsteuer
14.05.2025
Wie hoch sind die Kosten für die Instandhaltung von Wohnraum in den USA? Wir sprechen über die Grundsteuer
Die 10 besten US-Städte zum Leben: ein ausführlicher Leitfaden
03.02.2025
Die 10 besten US-Städte zum Leben: ein ausführlicher Leitfaden
So erhalten Sie eine US-Greencard 2026: Wann Sie einen Antrag stellen müssen, was zu beachten ist und warum sie abgelehnt werden kann
09.10.2024
So erhalten Sie eine US-Greencard 2026: Wann Sie einen Antrag stellen müssen, was zu beachten ist und warum sie abgelehnt werden kann
Bildung in den USA: alle Ebenen, Merkmale und Top-Bildungseinrichtungen
18.09.2024
Bildung in den USA: alle Ebenen, Merkmale und Top-Bildungseinrichtungen
«Nur Verdienst und Inflationsschutz — keine weiteren Vorteile». Wie kann ein Ausländer in den US-Immobilienmarkt investieren und was sollte man dabei beachten?
31.10.2022
«Nur Verdienst und Inflationsschutz — keine weiteren Vorteile». Wie kann ein Ausländer in den US-Immobilienmarkt investieren und was sollte man dabei beachten?
Alle Veröffentlichungen anzeigen