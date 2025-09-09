  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Stan 50 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica

Wohnquartier Stan 50 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$1,174
;
8
ID: 28564
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Vereinigte Staaten von Amerika
  • Region / Bundesland
    Florida
  • Nachbarschaft
    Miami-Dade County
  • Stadt
    Miami

Über den Komplex

Izdaje se luksuzno opremljen jednosoban stan, povrsine 50m2, na cetvrtom spratu stambene zgrade, u Master kvartu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo, ostava i terasa. Stan je opremljen unikatnim namjestajem visokog sjaja, koji pruza moderan i elegantan ambijent.  Nalazi se u zgradi koja posjeduje dva lifta, a u cijenu je ukljuceno i jedno parking mjesto u garazi. Stan nije pet friendly! Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Standort auf der Karte

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
