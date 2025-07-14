  1. Realting.com
  2. Vereinigte Arabische Emirate
  3. Wohnung in einem Neubau Moderne Wohnungen mit herrlichem Blick auf die Stadt in Meydan, Dubai

Wohnung in einem Neubau Moderne Wohnungen mit herrlichem Blick auf die Stadt in Meydan, Dubai

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,75M
;
16
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33149
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.01.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    69

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Über den Komplex

Wohnungen mit Stadtblick und Ratenzahlung in Meydan Dubai

Meydan, Dubai, ist ein prestigeträchtiger und schnell wachsender Stadtteil, der für seinen luxuriösen Lebensstil, seine erstklassige Infrastruktur und seine lebendige Gemeinschaft bekannt ist. Die Gegend beherbergt die berühmte Meydan-Rennbahn, auf der der renommierte Dubai World Cup stattfindet, und verbindet Sport, Freizeit und gehobenes Wohnen auf harmonische Weise. Meydan bietet eine Reihe von hochwertigen Wohnanlagen, Premium-Hotels und hochmodernen Gewerbeflächen und ist damit ein erstklassiges Ziel für Investoren und Eigenheimbesitzer gleichermaßen. Mit seiner Nähe zur Innenstadt von Dubai, dem atemberaubenden Blick auf die Skyline und dem Zugang zu erstklassigen Annehmlichkeiten steht Meydan als Symbol für moderne Eleganz und anspruchsvolles urbanes Wohnen im Herzen der Stadt.

Die Wohnungen zum Verkauf in Meydan, Dubai, befinden sich in idealer Lage an der Hauptstraße Al Khor und bieten eine nahtlose Anbindung an wichtige Ziele in der ganzen Stadt. Das Projekt ist nur 5 Minuten vom Ras Al Khor Wildlife Sanctuary, 10 Minuten von der Meydan-Rennbahn und internationalen Schulen, 12 Minuten vom Dubai Internationalen Flughafen und der Business Bay, 15 Minuten von der Dubai Einkaufszentrum, dem Burj Khalifa & Downtown Dubai, dem Dubai Frame und der Dubai Opera und 25 Minuten von der Palm Jumeirah entfernt.

Das Projekt ist ein architektonisches Meisterwerk mit 69 Stockwerken, das moderne Eleganz nahtlos mit der Ruhe der Natur verbindet und einen gehobenen Lebensstil im Herzen Dubais bietet. Das Außendesign zeichnet sich durch eine schlichte, zeitgenössische Architektur aus, die durch großzügige Glasfassaden ergänzt wird, die einen atemberaubenden Panoramablick auf die Skyline von Dubai, das Ras Al Khor Wildlife Sanctuary und die ruhigen Uferpromenaden bieten. Die Anlage verfügt über eine Vielzahl von erstklassigen Annehmlichkeiten, darunter ein Dachschwimmbad im Resort-Stil mit einer 270°-Aussichtsplattform, ein exklusiver Freizeitbereich auf Podium-Ebene und ein hochmodernes Clubhaus. Fitness- und Wellness-Enthusiasten können ein voll ausgestattetes Fitnessstudio, einen CrossFit-Bereich im Freien, Yoga- und Meditationsdecks sowie eine Jogging- und Fahrradstrecke nutzen. Zur Freizeitgestaltung stehen den Bewohnern ein 18-Loch-Pitch-and-Putt-Golfplatz, Padel-Tennisplätze, Tischtennisplatten und eine spezielle Gaming-Zone für Jugendliche mit VR-Unterhaltung zur Verfügung. Familien können sich auf Kinderspielplätze, einen Kinderclub und haustierfreundliche Bereiche freuen. Das Projekt bietet außerdem eine luxuriöse Business-Lounge, eine Bibliothek, einen privaten Kinoraum und Gemeinschaftsräume, die eine perfekte Work-Life-Balance gewährleisten. Die Außenanlagen sind mit üppigen grünen Rasenflächen, einem offenen Grill- und Essbereich und ruhigen Sitzbereichen ausgestattet, die einen friedlichen Rückzugsort inmitten der geschäftigen Stadt schaffen. In erstklassiger Lage mit guter Anbindung an wichtige Ziele definiert dieses Bauprojekt das luxuriöse Stadtleben mit einer unvergleichlichen Mischung aus Eleganz, Komfort und Bequemlichkeit neu.

Das Projekt bietet eine exquisite Auswahl an voll möblierten Markenwohnungen mit 1, 2, 3 und 4 Schlafzimmern, die modernes Wohnen mit unvergleichlicher Eleganz und Funktionalität aufwerten sollen. Jedes Haus ist sorgfältig mit hochwertiger Innenausstattung gestaltet und verfügt über Einbauschränke, die viel Stauraum bieten und eine schlichte, moderne Ästhetik aufweisen an. Die Küchen sind mit hochwertigen Elektrogeräten ausgestattet, die den Bewohnern sowohl Stil als auch Komfort bieten. Großzügige, raumhohe Fenster durchfluten die Innenräume mit natürlichem Licht und bieten einen atemberaubenden Blick auf die Skyline von Dubai, das Ras Al Khor Wildlife Sanctuary und die ruhigen Uferpromenaden. Die großzügigen Grundrisse integrieren nahtlos Wohn-, Ess- und Unterhaltungsbereiche und schaffen so ein raffiniertes und einladendes Ambiente. Die Residenzen sind mit hochwertigen Oberflächen ausgestattet, darunter edle Bodenbeläge, hochwertige Arbeitsplatten und maßgeschneiderte Beleuchtung, die einen Hauch von Opulenz verleihen. Die durchdacht gestalteten Badezimmer verfügen über elegante Armaturen, moderne Waschtische und luxuriöse Regenduschen, die das Gesamterlebnis von Komfort und Entspannung noch verstärken. Die intelligente Hausautomation verbessert das Wohnerlebnis zusätzlich, indem sie eine nahtlose Steuerung von Beleuchtung, Temperatur und Sicherheit ermöglicht. Jedes Detail ist so gestaltet, dass es Raffinesse, Funktionalität und ein Gefühl von Exklusivität verkörpert und das zeitgenössische urbane Leben in Dubai neu definiert.


DXB-00204

Standort auf der Karte

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$134,300
Wohngebäude The Astera by Aston Martin Darglobal
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$474,698
Wohnanlage Skyvue Solair
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$350,003
Wohngebäude PASSO by BEYOND at Palm Jumeirah
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,16M
MwSt.
Wohnanlage New residence Binghatti Elite with a swimming pool and a gym close to shopping malls, Dubai Production City, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$328,408
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Moderne Wohnungen mit herrlichem Blick auf die Stadt in Meydan, Dubai
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,75M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage Sokoon 3
Wohnanlage Sokoon 3
Wohnanlage Sokoon 3
Wohnanlage Sokoon 3
Wohnanlage Sokoon 3
Alle anzeigen Wohnanlage Sokoon 3
Wohnanlage Sokoon 3
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
von
$202,740
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 6
Wohnung zum Verkauf im neuen Projekt Sokoon 3 in Sharjah! Die Wohnung ist mit einer Küchengarnitur und Haushaltsgeräten ausgestattet! Smart-Home-System! Zinslose Raten! Geeignet zum Wohnen und Investieren! Ausstattung: Fitnessstudio, Kinder- und Erwachsenenbecken, Spielbereich für Kinder, G…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Pearl House 4 – Sophisticated Urban Living in Jumeirah Village Circle
Wohnanlage Pearl House 4 – Sophisticated Urban Living in Jumeirah Village Circle
Wohnanlage Pearl House 4 – Sophisticated Urban Living in Jumeirah Village Circle
Wohnanlage Pearl House 4 – Sophisticated Urban Living in Jumeirah Village Circle
Wohnanlage Pearl House 4 – Sophisticated Urban Living in Jumeirah Village Circle
Alle anzeigen Wohnanlage Pearl House 4 – Sophisticated Urban Living in Jumeirah Village Circle
Wohnanlage Pearl House 4 – Sophisticated Urban Living in Jumeirah Village Circle
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$209,067
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Perle Haus 4 – Ausgesprochen Urban Living in Jumeirah Village Circle.Effiziente Eleganz trifft auf intelligentes Design im Herzen von JVC.Projektübersicht:Pearl House 4 ist ein Boutique-Wohnungsturm in Jumeirah Village Circle (JVC) von Imtiaz Developments, bekannt für die pünktliche Lieferun…
Immobilienagentur
Grupo WAME Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Binghatti Circle
Wohngebäude Binghatti Circle
Wohngebäude Binghatti Circle
Wohngebäude Binghatti Circle
Wohngebäude Binghatti Circle
Alle anzeigen Wohngebäude Binghatti Circle
Wohngebäude Binghatti Circle
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$230,938
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 58
Binghatti Circle ist ein prestigeträchtiges Wohnprojekt von Binghatti Developers und wird das höchste Gebäude im Jumeirah Village Circle (JVC), Dubai. Mit über 60 Etagen bietet der Turm Studios sowie Apartments mit 1, 2 oder 3 Schlafzimmern und verbindet architektonische Eleganz mit Funktion…
Immobilienagentur
PSI Real Estate LLC
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Vereinigte Arabische Emirate
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
14.07.2025
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
20.06.2025
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
11.01.2025
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
23.12.2024
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
17.12.2024
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
17.10.2024
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
03.10.2024
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
Alle Veröffentlichungen anzeigen