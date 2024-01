Il Teatro Residence

Wohnung mit möblierter Küche und Küchengeräten! Eine wunderbare Wohnung zum Wohnen, Investieren und Mieten (ROI - ab 10 % in $). Perfekt für Langzeitmiete!



Il teatro Residences von Arada Developer in der Stadt Sharjah, gelegen am Persischen Golf.



Infrastruktur: Fitnesscenter, Infinity-Pool am Dach, Kinderspielzimmer, Spielplatz, Cafés und Restaurants, Grünfläche, Parkplatz, Concierge-Service, Wäscheservice, Smart-Home-System.



Bezirk: Aljada



2 Minuten – zum Stadtzentrum Al Zahia Einkaufszentrum

3 Minuten – zur Universitätsstadt Sharjah

5 Minuten – zum Unterhaltungskomplex Madar

10 Minuten – zum internationalen Flughafen Sharjah

12 Minuten – zum Sharjah National Park

30 Minuten – in die Innenstadt von Dubai



Zahlungsplan:

5 % – Buchung

40 % – während der Bauphase

55 % – nach Fertigstellung



