Wohnkomplex New South Square Residence with swimming pools, a wellness center and a co-working space, Dubai South, Dubai, UAE

South Square ist die einzigartige Wohnanlage, die reale Ausführungsform von Harmonie, Komfort und modernen Lebensstil. Das Projekt wird für diejenigen geschaffen, die Ruhe schätzen und inmitten der Natur leben wollen. Die Wohnanlage bietet geräumige und elegant gestaltete Apartments mit 1-3 Schlafzimmern mit Premium-Finish, die mit Liebe zum Detail gemacht werden. Die Innenräume sind voll von natürlichem Licht, und das Innendesign schafft das Gefühl von Luftigkeit und Harmonie. Delicate natürliche Schattierungen und Materialien werden in jedem Haus verwendet, wodurch die Atmosphäre der Abgeschiedenheit und Entspannung.

Die umliegende Infrastruktur wird durch moderne Annehmlichkeiten ergänzt, was das Leben extrem komfortabel und lebendig macht. Hier finden Sie nicht nur gemütliche Wohnbereiche, sondern auch eine große Auswahl an Möglichkeiten für aktiven und gesunden Lebensstil. Schwimmbäder für Kinder und Erwachsene, wo Sie sich entspannen und Wasser genießen können, sowie moderne Kinderspielplätze, die der Lieblingsplatz für Kinder werden. Für diejenigen, die sich um ihre Gesundheit und ihren körperlichen Zustand kümmern, gibt es ein modernes Fitnessstudio und einen Meditationsbereich, wo Sie interne Balance und Harmonie finden können. Das Wellnesscenter bietet eine breite Palette von Dienstleistungen für Gesundheitsförderung und Entspannung, und der Sportplatz und die Joggingbahn sind die idealen Plätze für Morgenläufe und aktive Übungen. Ein wichtiger Teil des Komplexes ist ein Co-Working-Bereich - ein komfortabler Raum für Arbeit und Meetings, die persönliche und professionelle Angelegenheiten in der angenehmen Umgebung kombinieren können.

Einrichtungen:

Schwimmbäder für Kinder und Erwachsene

Kinderspielplatz

Garten

Fitnessstudio

Meditationsbereich

Wellnesscenter

Sportplatz

Jogging-Track

Arbeitsbereich

Abschluss - 4. Quartal 2028.

Zahlungsplan: 60/40

Eigenschaften der Wohnungen

Nur Geräte enthalten

Lage und Infrastruktur in der Nähe

South Square ist strategisch gelegen, mit direktem Zugang zu den wichtigsten Straßen Dubais — einschließlich Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, Expo Road und Emirates Road — die Reise einfach und effizient zu halten. Neben Dubai Logistics City und in der Nähe des internationalen Flughafens Al Maktoum genießt die Gemeinde auch die Nähe zu den wichtigsten Wirtschaftszentren wie Dubai Industrial City und Jebel Ali Free Zone.