Wohnkomplex Wellington Ocean

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$264,381
;
35
ID: 33012
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.12.25

Standort

  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    9

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Русский Русский

Wellington Ocean ist ein moderner Wohnkomplex auf Dubai-Inseln mit minimalistischer Ästhetik und durchdachter Infrastruktur.

Wellington Ocean ist ein neuer Premium Wohnkomplex von Wellington Developments, der einen modernen Lebensstil am Meer bildet.

Vorteile von Wellington Meer:
- Moderne Architektur mit klaren Linien und Panoramaglasoberflächen;
Lobby, Lobby und Bar in einem einzigen Raum, in der Ästhetik der urbanen Eleganz geschaffen;
- Marmordetails, ruhige Beleuchtung und funktionelle vertikale Beweglichkeit;
- Nachdenkliche Layouts mit einem Schwerpunkt auf Licht, Privatsphäre und Komfort;
- Einrichtungen für Familienleben und hohe Mietnachfrage.

Die Infrastruktur des Komplexes:
- Pool auf dem Podium;
- Kabinen wechseln;
- Wasserattraktionen für Kinder;
- Spielplatz;
- Minigolf.
- Ja. Der Laufsteg Ruhebereich;
- Einrichtungen auf dem Dach (Ruhebereich, Entspannung, Blick auf die Küste);
Lobbybar und geräumige öffentliche Bereiche;
- Teilweise möblierte Apartments.

Lage und Verkehrszugänglichkeit:
Wellington Ocean befindet sich in einem wichtigen Teil der Dubai-Inseln:
Stadtzentrum von Deira – 5 Minuten
Dubai International Airport – 19 Minuten
Downtown Dubai – 30 Minuten
- Die Wandergebiete und Strände der Dubai-Inseln liegen in unmittelbarer Nähe.

Kontaktieren Sie uns für Beratung, aktuelle Preise und eine Auswahl von Layouts.

Standort auf der Karte

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken

Sie sehen gerade
Wohnkomplex Wellington Ocean
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$264,381
Immobilienagentur
