Wohnkomplex Wellington Ocean

Wellington Ocean ist ein moderner Wohnkomplex auf Dubai-Inseln mit minimalistischer Ästhetik und durchdachter Infrastruktur.
Wellington Ocean ist ein neuer Premium Wohnkomplex von Wellington Developments, der einen modernen Lebensstil am Meer bildet.
Vorteile von Wellington Meer:
- Moderne Architektur mit klaren Linien und Panoramaglasoberflächen;
Lobby, Lobby und Bar in einem einzigen Raum, in der Ästhetik der urbanen Eleganz geschaffen;
- Marmordetails, ruhige Beleuchtung und funktionelle vertikale Beweglichkeit;
- Nachdenkliche Layouts mit einem Schwerpunkt auf Licht, Privatsphäre und Komfort;
- Einrichtungen für Familienleben und hohe Mietnachfrage.
Die Infrastruktur des Komplexes:
- Pool auf dem Podium;
- Kabinen wechseln;
- Wasserattraktionen für Kinder;
- Spielplatz;
- Minigolf.
- Ja. Der Laufsteg Ruhebereich;
- Einrichtungen auf dem Dach (Ruhebereich, Entspannung, Blick auf die Küste);
Lobbybar und geräumige öffentliche Bereiche;
- Teilweise möblierte Apartments.
Lage und Verkehrszugänglichkeit:
Wellington Ocean befindet sich in einem wichtigen Teil der Dubai-Inseln:
Stadtzentrum von Deira – 5 Minuten
Dubai International Airport – 19 Minuten
Downtown Dubai – 30 Minuten
- Die Wandergebiete und Strände der Dubai-Inseln liegen in unmittelbarer Nähe.
Kontaktieren Sie uns für Beratung, aktuelle Preise und eine Auswahl von Layouts.