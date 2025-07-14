Wohnung in einem Neubau Renommierte Wohnungen am Meer auf Palm Jumeirah

Luxuriöse Wohnungen am Meer auf Dubais Palm Jumeirah

Erleben Sie luxuriöses Wohnen der Extraklasse in diesen exklusiven Residenzen am Meer auf Dubais berühmter Palm Jumeirah. Jede Wohnung bietet einen atemberaubenden Panoramablick auf den Arabischen Golf, eine sorgfältig gestaltete Innenausstattung und großzügige Grundrisse, die Eleganz mit Komfort verbinden. Ausgewählte Einheiten verfügen über private Pools, begrünte Terrassen und raumhohe Fenster, die ein nahtloses Wohnerlebnis zwischen Innen- und Außenbereich schaffen. Die Bewohner genießen erstklassige Annehmlichkeiten wie ein 50-Meter-Schwimmbad, modernste Fitness- und Wellnesseinrichtungen, ein privates Kino und Gesellschaftsräume, die alle darauf ausgelegt sind, einen Lebensstil wie in einem Resort an einem der prestigeträchtigsten Orte Dubais zu bieten.

Die Wohnungen zum Verkauf in Palm Jumeirah Dubai sind nur 2 Minuten von The Boardwalk, 5 Minuten von Atlantis The Palm, 10 Minuten von The Pointe, 15 Minuten von der Nakheel Mall, 15 Minuten von der Dubai Marina und 20 Minuten vom Dubai Harbour entfernt. Wichtige Sehenswürdigkeiten wie Burj Al Arab, Ain Dubai, Dubai Mall und Burj Khalifa sind innerhalb von 25 bis 30 Minuten erreichbar, während die internationalen Flughäfen Dubai International und World Central leicht zu erreichen sind und so luxuriöses Wohnen mit ultimativer Anbindung verbinden.

Dieses Projekt bietet luxuriöses Wohnen am Meer auf Dubais Palm Jumeirah mit atemberaubendem Panoramablick, privaten Pools und erstklassigen Annehmlichkeiten an. Die Bewohner genießen einfachen Zugang zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten, Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Sehenswürdigkeiten der Stadt.

Zu den Annehmlichkeiten gehören ein 50-Meter-Schwimmbad, ein voll ausgestattetes Fitnesscenter, Spa- und Wellnesseinrichtungen, ein privates Kino, Gesellschaftsräume und landschaftlich gestaltete Außenbereiche für ultimative Entspannung und luxuriöses Wohnen.

DXB-00289