  1. Realting.com
  2. Vereinigte Arabische Emirate
  3. Wohnung in einem Neubau Renommierte Wohnungen am Meer auf Palm Jumeirah

Wohnung in einem Neubau Renommierte Wohnungen am Meer auf Palm Jumeirah

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$13,60M
;
32
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27612
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    11

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Luxuriöse Wohnungen am Meer auf Dubais Palm Jumeirah

Erleben Sie luxuriöses Wohnen der Extraklasse in diesen exklusiven Residenzen am Meer auf Dubais berühmter Palm Jumeirah. Jede Wohnung bietet einen atemberaubenden Panoramablick auf den Arabischen Golf, eine sorgfältig gestaltete Innenausstattung und großzügige Grundrisse, die Eleganz mit Komfort verbinden. Ausgewählte Einheiten verfügen über private Pools, begrünte Terrassen und raumhohe Fenster, die ein nahtloses Wohnerlebnis zwischen Innen- und Außenbereich schaffen. Die Bewohner genießen erstklassige Annehmlichkeiten wie ein 50-Meter-Schwimmbad, modernste Fitness- und Wellnesseinrichtungen, ein privates Kino und Gesellschaftsräume, die alle darauf ausgelegt sind, einen Lebensstil wie in einem Resort an einem der prestigeträchtigsten Orte Dubais zu bieten.

Die Wohnungen zum Verkauf in Palm Jumeirah Dubai sind nur 2 Minuten von The Boardwalk, 5 Minuten von Atlantis The Palm, 10 Minuten von The Pointe, 15 Minuten von der Nakheel Mall, 15 Minuten von der Dubai Marina und 20 Minuten vom Dubai Harbour entfernt. Wichtige Sehenswürdigkeiten wie Burj Al Arab, Ain Dubai, Dubai Mall und Burj Khalifa sind innerhalb von 25 bis 30 Minuten erreichbar, während die internationalen Flughäfen Dubai International und World Central leicht zu erreichen sind und so luxuriöses Wohnen mit ultimativer Anbindung verbinden.

Dieses Projekt bietet luxuriöses Wohnen am Meer auf Dubais Palm Jumeirah mit atemberaubendem Panoramablick, privaten Pools und erstklassigen Annehmlichkeiten an. Die Bewohner genießen einfachen Zugang zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten, Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Sehenswürdigkeiten der Stadt.

Zu den Annehmlichkeiten gehören ein 50-Meter-Schwimmbad, ein voll ausgestattetes Fitnesscenter, Spa- und Wellnesseinrichtungen, ein privates Kino, Gesellschaftsräume und landschaftlich gestaltete Außenbereiche für ultimative Entspannung und luxuriöses Wohnen.


DXB-00289

Standort auf der Karte

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Finanzen
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage OAK YARD
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$174,132
Wohnanlage New Aark Residences with a swimming pool and around-the-clock security in the heart of Dubai, Dubai Land Residence, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$373,111
Wohngebäude Altitude de Grisogono by Damac
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,05M
Wohngebäude Ratenwohnungen in einem Hochhaus in Dubai Business Bay
Business Bay, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,04M
Wohnanlage New Park Lane Residence with a swimming pool and green areas, Dubai Hills, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,14M
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Renommierte Wohnungen am Meer auf Palm Jumeirah
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$13,60M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohngebäude Binghatti crescent
Wohngebäude Binghatti crescent
Wohngebäude Binghatti crescent
Wohngebäude Binghatti crescent
Wohngebäude Binghatti crescent
Wohngebäude Binghatti crescent
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 5
LUXUSWOHNUNG | PRIME LOCATION Binghatti Crescent in JVC, Dubai, ist eine neue Wohnsiedlung renommierter Binghatti-Entwickler, die eine Luxusauswahl für Apartments mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern bietet. Die exklusive Klassenentwicklung bietet den charakteristischen Farbton des Entwicklers und …
Immobilienagentur
MSM OVERSEAS REAL ESTATE BROKER
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Legado by Prescott
Wohnanlage Legado by Prescott
Wohnanlage Legado by Prescott
Wohnanlage Legado by Prescott
Wohnanlage Legado by Prescott
Alle anzeigen Wohnanlage Legado by Prescott
Wohnanlage Legado by Prescott
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$176,995
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 34
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage MAMSHA GARDENS
Wohnanlage MAMSHA GARDENS
Wohnanlage MAMSHA GARDENS
Wohnanlage MAMSHA GARDENS
Wohnanlage MAMSHA GARDENS
Alle anzeigen Wohnanlage MAMSHA GARDENS
Wohnanlage MAMSHA GARDENS
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
von
$837,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 10
Apartments im luxuriösen Mamsha Gardens -Projekt auf Saadiyat Island in Abu Dhabi! Premium -Dekoration und Smart House System! Ökologische Gemeinschaft! Viele Annehmlichkeiten für ein komfortables Leben! Wir werden Wohnraum mit einer profitablen Wette auf eine Hypothek oder einen Ratenstil i…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Vereinigte Arabische Emirate
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
14.07.2025
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
20.06.2025
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
11.01.2025
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
23.12.2024
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
17.12.2024
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
17.10.2024
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
03.10.2024
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
Alle Veröffentlichungen anzeigen