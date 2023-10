Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €674,521

73 m² 1

Investieren Sie in Immobilien in Dubai: Rekordgewinne und garantierte Sicherheit! - Nicht der Immobiliensteuer und -miete unterliegen; - Immobilien wachsen zu einem Preis von 5-7% pro Jahr; - Zinsfreie Rate für bis zu 3-5 Jahre; - Die besten Einrichtungen zu den besten Preisen; - Starke Liquidität; - Hohe Einnahmen 5-8% für die jährliche Miete; - Der Mindestinvestitionsbetrag beträgt 1100.000 Rubel. Premium-Apartments im neuen Port de La Mer-Komplex auf der Halbinsel in der Region Jumeirah. Für alle Bewohner gibt es Annehmlichkeiten: einen Privatstrand, Restaurants und Cafés, Schwimmbäder, Wellnessräume, Fitnessstudios, einen Außenpark mit Spielplätzen für Kinder, Parkplätze. Zu Fuß erreichbar: - Strandhafen De La Mer — 5 Minuten. - Dubai Mall – 5 Minuten. - Dubai Center ( Innenstadt von Dubai ) — 10 Minuten. - Laguna Water Park – 10 Minuten. - Der internationale Flughafen Dubai ist 20 Minuten entfernt. Zahlungsplan: 20% - Anzahlung 80% - innerhalb von 2 Monaten ab dem Datum der Buchung Es ist möglich, die Wohnung sowohl persönlich als auch online anzuzeigen. Rufen Sie uns an und wir bieten eine kostenlose Auswahl der besten Einrichtungen in den VAE für Ihr Budget und Ihre Wünsche!