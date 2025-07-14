Wohnkomplex Starting from $111,400

🖼 Eine einmalige Gelegenheit für Investoren

Ab $111,400

Hohes Kapitalwachstumspotenzial + stabiles Mietergebnis vom ersten Tag!

Ideal für Langzeit- oder Tagesmieten, mit der Möglichkeit, 8% pro Jahr sofort zu erhalten, auch während der Bauphase.

SAMANA HILLS 3

Resort-Projekt mit privaten Pools in jeder Einheit

Dubai Industrial City (bei Dubai South / Expo City)

Die letzten 2 Phasen in wenigen Stunden ausverkauft

Trendiges, modernes Produkt mit maximalem Wow-Faktor und minimalem Eintrag

Mehr als 40 AMENITÄTEN im COMPLEX:

– Private Pools in jeder Einheit

– Infinity-Pool, Jacuzzi, Grillbereiche

– Indoor & Outdoor Fitness

– Kino im Freien

– Kinderbecken, Spielplatz

– Loungebereiche, versenkte Sitzplätze, Balkone

– Panoramafenster, Designer-Innenräume

STARTING PRICES (mit 100% Zahlung + ROI 8%/Jahr × 3 Jahre)

Studio von AED 409,200 (~USD 111,400)

(~39 qm)

Mit privatem Pool

Preis beinhaltet Vorschusseinnahmen für 3 Jahre Miete bei 8%/Jahr > Anastasia & Invest Dubai: Weitere Optionen:

— AED 465.000 (~USD 126.500) mit 100% Zahlung ohne ROI

— AED 620.000 mit 8-jährigem Ratenplan. 1% pro Monat

1 Schlafzimmer von AED 574,200 (~USD 156,200)

(~54 qm)

Mit privatem Pool

Weitere Optionen:

— AED 652.500 mit 100% Zahlung ohne ROI

— AED 870,000 mit Installationsplan

2 Schlafzimmer auch auf Anfrage erhältlich

3 ZAHLUNGEN

Installationsplan bis 8 Jahre

— Von 10–20% zu Beginn

— Dann nur 1%/Monat, direkt zum Entwickler

— Keine Bank, keine Hypothek, keine Kontrollen

100% Zahlung → Rabatt bis -25%

100% Zahlung mit einem Rabatt bis 10%+ ROI 8%/Jahr × 3 Jahre

Die Einheit ist „wie bereits gemietet“, und das Einkommen ist sofort im Preis enthalten

Alle vorherigen Phasen wurden vor dem Verkauf noch ausverkauft