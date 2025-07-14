Wohnkomplex Starting from $111,400

🖼 Eine einmalige Gelegenheit für Investoren
Ab $111,400
Hohes Kapitalwachstumspotenzial + stabiles Mietergebnis vom ersten Tag!
Ideal für Langzeit- oder Tagesmieten, mit der Möglichkeit, 8% pro Jahr sofort zu erhalten, auch während der Bauphase.
SAMANA HILLS 3
Resort-Projekt mit privaten Pools in jeder Einheit
Dubai Industrial City (bei Dubai South / Expo City)
Die letzten 2 Phasen in wenigen Stunden ausverkauft
Trendiges, modernes Produkt mit maximalem Wow-Faktor und minimalem Eintrag
Mehr als 40 AMENITÄTEN im COMPLEX:
– Private Pools in jeder Einheit
– Infinity-Pool, Jacuzzi, Grillbereiche
– Indoor & Outdoor Fitness
– Kino im Freien
– Kinderbecken, Spielplatz
– Loungebereiche, versenkte Sitzplätze, Balkone
– Panoramafenster, Designer-Innenräume
STARTING PRICES (mit 100% Zahlung + ROI 8%/Jahr × 3 Jahre)
Studio von AED 409,200 (~USD 111,400)
(~39 qm)
Mit privatem Pool
Preis beinhaltet Vorschusseinnahmen für 3 Jahre Miete bei 8%/Jahr > Anastasia & Invest Dubai: Weitere Optionen:
— AED 465.000 (~USD 126.500) mit 100% Zahlung ohne ROI
— AED 620.000 mit 8-jährigem Ratenplan. 1% pro Monat
1 Schlafzimmer von AED 574,200 (~USD 156,200)
(~54 qm)
Mit privatem Pool
Weitere Optionen:
— AED 652.500 mit 100% Zahlung ohne ROI
— AED 870,000 mit Installationsplan
2 Schlafzimmer auch auf Anfrage erhältlich
3 ZAHLUNGEN
Installationsplan bis 8 Jahre
— Von 10–20% zu Beginn
— Dann nur 1%/Monat, direkt zum Entwickler
— Keine Bank, keine Hypothek, keine Kontrollen
100% Zahlung → Rabatt bis -25%
100% Zahlung mit einem Rabatt bis 10%+ ROI 8%/Jahr × 3 Jahre
Die Einheit ist „wie bereits gemietet“, und das Einkommen ist sofort im Preis enthalten
Alle vorherigen Phasen wurden vor dem Verkauf noch ausverkauft