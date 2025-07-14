  1. Realting.com
  Wohnkomplex Starting from $111,400

Wohnkomplex Starting from $111,400

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$112,000
;
20
ID: 28017
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 17.09.25

Standort

  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Economy-Klasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    5

Über den Komplex

🖼 Eine einmalige Gelegenheit für Investoren

Ab $111,400

Hohes Kapitalwachstumspotenzial + stabiles Mietergebnis vom ersten Tag!
Ideal für Langzeit- oder Tagesmieten, mit der Möglichkeit, 8% pro Jahr sofort zu erhalten, auch während der Bauphase.

SAMANA HILLS 3

Resort-Projekt mit privaten Pools in jeder Einheit
Dubai Industrial City (bei Dubai South / Expo City)

Die letzten 2 Phasen in wenigen Stunden ausverkauft
Trendiges, modernes Produkt mit maximalem Wow-Faktor und minimalem Eintrag

Mehr als 40 AMENITÄTEN im COMPLEX:

– Private Pools in jeder Einheit
– Infinity-Pool, Jacuzzi, Grillbereiche
– Indoor & Outdoor Fitness
– Kino im Freien
– Kinderbecken, Spielplatz
– Loungebereiche, versenkte Sitzplätze, Balkone
– Panoramafenster, Designer-Innenräume

STARTING PRICES (mit 100% Zahlung + ROI 8%/Jahr × 3 Jahre)

Studio von AED 409,200 (~USD 111,400)

(~39 qm)
Mit privatem Pool
Preis beinhaltet Vorschusseinnahmen für 3 Jahre Miete bei 8%/Jahr > Anastasia & Invest Dubai: Weitere Optionen:
— AED 465.000 (~USD 126.500) mit 100% Zahlung ohne ROI
— AED 620.000 mit 8-jährigem Ratenplan. 1% pro Monat

1 Schlafzimmer von AED 574,200 (~USD 156,200)

(~54 qm)
Mit privatem Pool

Weitere Optionen:
— AED 652.500 mit 100% Zahlung ohne ROI
— AED 870,000 mit Installationsplan

2 Schlafzimmer auch auf Anfrage erhältlich

3 ZAHLUNGEN

Installationsplan bis 8 Jahre
— Von 10–20% zu Beginn
— Dann nur 1%/Monat, direkt zum Entwickler
— Keine Bank, keine Hypothek, keine Kontrollen

100% Zahlung → Rabatt bis -25%
100% Zahlung mit einem Rabatt bis 10%+ ROI 8%/Jahr × 3 Jahre
Die Einheit ist „wie bereits gemietet“, und das Einkommen ist sofort im Preis enthalten

Alle vorherigen Phasen wurden vor dem Verkauf noch ausverkauft

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 809.0
Preis pro m², USD 287
Wohnungspreis, USD 231,999

Standort auf der Karte

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

