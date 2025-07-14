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Wohnkomplex Evora Residences

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
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$292,948
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ID: 22142
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 27.09.24

Standort

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  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    10

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Über den Komplex

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Wohnungen in der neuen Wohnanlage Evora Residences in einer pulsierenden Gegend von Dubai! Voll ausgestattete Küche! Elegant eingerichtete Apartments! In der Nähe von Dubai Marina und EXPO! 3 Minuten zur U-Bahn! Wir finden Wohnraum mit einem günstigen Hypothekenzins oder Ratenzahlungsplan in den VAE! Ausstattung: Sicherheits- und CCTV-Systeme, Kinderbecken, Kinderspielplatz, Lobby, Grillplatz, Infinity-Pool, Joggingstrecken, Yoga-Studio, Meditationsbereich, Parkplatz und vieles mehr. Standort: Burj Khalifa – 20 Minuten; Die Dubai Mall – 20 Minuten; Burj Al Arab – 16 Minuten; Palm Jumeirah – 10 Minuten; Internationaler Flughafen Dubai – 25 Minuten. Die Verfügbarkeit der verfügbaren Wohnungen erfolgt auf Anfrage! Wir erzählen Ihnen alles über den Immobilienkauf in den VAE. Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an, wir beantworten alle Ihre Fragen!

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