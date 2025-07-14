Wohnung in einem Neubau Wohnungen im Ignazio- und Maggio Cipriani-Turm in Dubai

Luxuswohnungen mit Ratenzahlung in Downtown Dubai

Downtown Dubai ist das pulsierende Flaggschiff der Stadt, bekannt für seine ikonischen Wahrzeichen, seinen Weltklasse-Lifestyle und seine unvergleichliche Attraktivität für Investoren. Mit dem majestätischen Burj Khalifa, der Dubai Mall und der faszinierenden Dubai Fountain bietet es eine perfekte Mischung aus luxuriösem Wohnen, Unterhaltung und kulturellen Erlebnissen. Mit seinen hochwertigen Wohnhochhäusern, gehobenen Restaurants, Designer-Boutiquen und der direkten Anbindung an wichtige Geschäftszentren ist Downtown Dubai die ultimative Adresse für alle, die Prestige, Komfort und einen dynamischen urbanen Lebensstil suchen.

Wohnungen zum Verkauf in Downtown Dubai sind strategisch günstig gelegen und bieten Zugang zur Sheikh Zayed Road, Al Khail Road, Al-A'amal Street und Al Asayel Street, 4 Minuten vom Burj Khalifa und der Dubai Mall, 7 Minuten von der Dubai Fountain, 10 Minuten von der Dubai Opera, 12 Minuten vom Museum of The Future, 14 Minuten von der Coca-Cola Arena, 16 Minuten vom Dubai Internationalen Flughafen, 24 Minuten von Jumeirah Beach Residence und Dubai Marina und 35 Minuten vom Al Maktoum Internationalen Flughafen an.

Dieses architektonische Meisterwerk ragt 71 Stockwerke über Dubais berühmte Sheikh Zayed Road empor und ist wie ein sanft geschwungenes Prisma geformt, das von den Wüstenwinden inspiriert ist und ein markantes Wahrzeichen der Skyline der Stadt bildet. Entworfen vom preisgekrönten Architekturbüro Arquitectonica und mit Innenausstattung von 1508 London, verbindet es minimalistische Raffinesse mit raffinierter italienischer Eleganz. Die Bewohner genießen eine Reihe von Annehmlichkeiten von Weltklasse, darunter Innen- und Außenpools, ein hochmodernes Technogym-Fitnesscenter, Yoga- und Pilates-Räume, einen Golfsimulator und ein ganzheitliches Spa mit Dampf-, Sauna-, Salz- und Sauerstoffräumen. Zu den weiteren Annehmlichkeiten zählen ein privater Salon, Veranstaltungsräume, eine Bellini-Bar, ein Kino, eine Bibliothek, Billard- und Medienräume, Podcast- und Kunststudios, ein Kinderclub und ein gekühlter Lieferbereich. Die Dienstleistungen sind ebenso außergewöhnlich und umfassen einen 24-Stunden-Parkservice, einen Portier, Sicherheitspersonal, Concierge-Service, private Abendessen von einem Bellini-Koch und ein maßgeschneidertes Lifestyle-Management, das ein gehobenes Wohnerlebnis mit der berühmten Gastfreundschaft von Cipriani garantiert.

Das Projekt bietet eine exquisite Auswahl an Wohnungen mit 2, 3 und 4 Schlafzimmern, die komplett ausgestattet und durchdacht gestaltet sind, um zeitlose Eleganz und moderne Raffinesse zu verkörpern. Die vom renommierten Studio 1508 London entworfenen Innenräume sind eine zeitgemäße Interpretation klassischen Designs, bereichert durch hochwertige Oberflächen, maßgeschneiderte italienische Küchen, Einbauschränke und erstklassige Küchengeräte. Die Wohnungen werden ohne Polstermöbel übergeben, sind jedoch mit raffinierten Elementen wie Vorhängen, Tapeten und ausgewählten Designdetails ausgestattet, die jeden Raum aufwerten. Raumhohe Fenster füllen die Innenräume mit Tageslicht, während hohe Decken und offene Grundrisse ein Gefühl von Großzügigkeit vermitteln. Die Hauptschlafzimmer sind ruhige Rückzugsorte mit maßgefertigten italienischen Waschtischen, luxuriösen Badewannen und eleganten Duschkabinen. Jede Wohnung verbindet nahtlos Form und Funktion und bietet einen Rückzugsort voller Komfort, der durch einen atemberaubenden Blick auf Downtown Dubai, den Arabischen Golf und den ikonischen Burj Khalif noch verstärkt wird.

DXB-00283