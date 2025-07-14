  1. Realting.com
  2. Vereinigte Arabische Emirate
  3. Wohnkomplex Azizi Wares – Modern Living & Investment in Downtown Jebel Ali, Dubai.

Wohnkomplex Azizi Wares – Modern Living & Investment in Downtown Jebel Ali, Dubai.

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
$149,094
26.08.25

Standort

  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Backstein
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich

Über den Komplex

Azizi Wares – Modern Living & Investment in Downtown Jebel Ali, Dubai.

Projektübersicht:

Entdecken Sie Azizi Wares, eine moderne Wohnentwicklung im Herzen von Downtown Jebel Ali. Kombinieren Sie stilvolles Design, intelligente Layouts und erstklassige Einrichtungen, ist dieses Projekt perfekt für Endnutzer und Investoren gleichermaßen.
Mit seiner erstklassigen Lage in der Nähe von Jebel Ali Free Zone, Expo City Dubai und Dubai Marina bietet es sowohl Lebensstil als auch Kapitalwachstumspotenzial.

Wohnungstypen, Größen & Preise:

Einheitsgröße (ca. m2)Startpreis (€)

Studio ~ 30 m2 from 128.000€

1-Schlafzimmer ~ 45 m2 ab 183.000€

2-Schlafzimmer ~ 65 m2 ab 345.000€

Hotelausstattung:

Infinity Schwimmbad für Erwachsene & Kinder.
Separate Fitness-Studios für Männer und Frauen.
Private Kino- und Spiellounge.
Kinderspielplätze & Clubhaus.
24/7 Concierge & Sicherheit.
Viel Parkplatz.

Location Vorteile:

  • 5 Minuten → Jebel Ali Freie Zone

  • 8 Minuten → Expo City Dubai & Dubai Parks

  • 13 Minuten → Ibn Battuta Mall

  • 18 Minuten → Dubai Marina / JBR

  • 30 Minuten → Downtown Dubai (Burj Khalifa)

Direkter Zugang zur Sheikh Zayed Road und in der Nähe von Dubai Metro, so dass es eine ausgezeichnete Wahl für Pendler und Mieter.

Zahlungsplan und Übergabe:

  • 50% im Bau

  • 50% auf Handover (Q4 2027)

  • Flexible Zahlungsoptionen & freies Eigentum für alle Nationalitäten

Warum Invest in Azizi Wares?

  • Attraktiver Eintrittspreis ab 128.000€.

  • Hoher Mietbedarf aufgrund der Nähe zu Business Hubs & U-Bahn.

  • Ausgezeichnete Infrastruktur in einer wachsenden Gemeinschaft.

  • Entwickelt von Azizi Developments – vertrauenswürdiger Name in Dubai Immobilien.

Schlussfolgerung:

Azizi Wares ist mehr als nur ein Zuhause – es ist eine intelligente Lifestyle-Investition in einem der am schnellsten wachsenden Stadtteile von Dubai.
Ideal für Erstkäufer, savvy Investoren und Familien, die ein modernes Wohnen zu wettbewerbsfähigen Preisen suchen.

Sichern Sie Ihre Einheit heute und profitieren Sie von einem attraktiven Zahlungsplan!

