WResidences DarGlobal

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €7,21M

397–586 m² 2

Kapitulation vor: 2026

Unterstützung bei der Erlangung des Aufenthaltsstatus. Kostenlose Auswahl an Immobilien. Rechtliche Unterstützung als Geschenk! Das einzigartige Projekt der Orla Dorchester Collection von Omniyat richtet sich an diejenigen, die Luxus und einen modernen Lebensstil genießen. Dieser atemberaubende Wohnkomplex befindet sich am Rande der künstlichen Insel Palm Jumeirah, die der begehrteste und begehrteste Ort fürs Leben ist. Die Orla Dorchester Collection von Omniyat gilt zu Recht als eines der am meisten erwarteten Projekte. Dies liegt vor allem an der luxuriösen Lage von – in dieser Gegend. Es sind die besten Hotels der Welt, Unterhaltungs- und Einkaufsmöglichkeiten. Darüber hinaus können die Bewohner täglich einen herrlichen Blick auf das azurblaue Meer genießen. Dieses Projekt bietet Kunden eine große Auswahl an Designer-Apartments mit 2, 3 und 4 Schlafzimmern. Das Hauptmerkmal der Orla Dorchester Collection von Omniyat – ist ein unübertroffenes hohes Serviceniveau. Infrastruktur: - Schwimmbad; - Laufbänder; - Kinderspielplatz; - Kinderbecken; - Grillplatz; - Spielzimmer; - Unendlichkeitspool; - Kino; - Coworking; - Concierge-Service; - Park; - Garten; - Sauna und Dampfbad; - Sportplätze; - Tennisplatz; - Fitnesscenter und Fitnessstudio; - Privatstrand. Ort: - In Strandnähe; - In der Nähe von Bushaltestellen; - In der Nähe der Natur; - In der Nähe von Einkaufszentren; - In der Nähe der Schule; - In der Nähe des Kindergartens; - Renommiertes Gebiet; - Großartige Lage des Hauses; - Direkter Zugang zum Strand; - Am Meer; - Meerblick; - Blick auf die Stadt; - Panoramablick. Möchten Sie eine Wohnung in Dubai kaufen? Sie wissen, wie Sie profitabel investieren können! Wir stellen Ihnen Folgendes zur Verfügung: - Eine Auswahl der besten Apartments von zuverlässigen Entwicklern; - Gewährleistung des jährlichen Kapitaleinkommens; - Zinsfreie Rate für 7 Jahre; - Kostenlose rechtliche Unterstützung; - Garantierte Übertragungssicherheit bei einer Transaktion; - Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln; - Wir werden das Objekt persönlich in Dubai oder online zeigen; - Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln. Investition Plus: - Kapitalrendite von 6%. - Ein Aufenthaltsvisum für einen Zeitraum von 3 bis 10 Jahren mit dem Recht auf Verlängerung. - Zinsfreier Ratenzahlungsplan. - Kommission 0%. - Hohe Nachfrage nach Mietern. Wir garantieren die volle rechtliche Unterstützung für die Transaktion. Wir werden einen sicheren Deal mit dem Entwickler sicherstellen. Wir bieten nur profitable und zuverlässige Immobilien. Rufen Sie an oder schreiben Sie, beantworten Sie alle Fragen zum Kauf von Wohnungen!