Wohnkomplex New Sparklz Residence with swimming pools, sports grounds and a spa, Al Furjan, Dubai, UAE

Sparklz ist ein Projekt, das den modernen Stil, den durchdachten Komfort und die außergewöhnliche Lage perfekt kombiniert. Das Hotel liegt in einer der dynamischsten Entwicklung und komfortabel für die Lebensräume von Dubai - Al Furjan, wird diese Wohnanlage die ideale Wahl für beide Leben und Investitionen. Jede Wohnung in Sparklz wird komplett möbliert geliefert, so dass Sie sofort einziehen und das Leben ohne unnötige Sorgen umarmen können. Studios und Apartments mit 1-3 Schlafzimmern sind verfügbar.

Das Projekt wird durch mehr als 30 durchdachte und verschiedene Annehmlichkeiten zur echten Insel des Komforts werden. Das riesige Schwimmbad von 743 m2 ist der ideale Ort für Erholung in sonnigen Tagen, und für Sportfans gibt es ein Fitnessstudio mit Aquazone, Basketball und Badmintonplätze, ein Yoga-Bereich, Jogging-Tracks und ein Mehrzweck-Sportplatz. Es gibt auch ausgestattete Kinderspielplätze, und für die ganze Familie - Grillplätze und ein Outdoor-Kino, wo Sie gemütliche Abende im Freien verbringen können.

Einrichtungen:

Schwimmbäder

Kino im Freien

Yoga-Bereich

Fitnessstudio

Basketballplatz

Sportanlagen

Spa

Jogging-Track

Grillplatz

Abschluss - 2. Quartal 2028.

Zahlungsplan: 70/30 (Zahlungsplan für 30 Monate nach Übergabe).

Eigenschaften der Wohnungen

Voll ausgestattete Apartments

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Al Furjan ist eine etablierte Gemeinschaft, in der Gemütlichkeit und Stadtrhythmus kombiniert werden. Grüne Parks, Geschäfte, Schulen, Restaurants und Erholungsgebiete sind nur einen kurzen Spaziergang von Ihrem neuen Zuhause entfernt. Die U-Bahn-Station Gardens ist nur 625 Meter entfernt. Es gibt auch einen sofortigen Zugang zur Hauptstraße der Stadt - Sheikh Zayed Road.