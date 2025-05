Wohnkomplex New Al Haseen 3 Residence with a swimming pool and a gym, Dubai Industrial City, Dubai, UAE

Al Haseen 3 ist ein exklusiver Wohnkomplex, der Studios bietet und Apartments mit 1-2 Schlafzimmern und geräumigen Innenräumen verfeinert. die einzigartige Kombination aus urbaner Bequemlichkeit und abgeschiedener Atmosphäre wartet hier auf Sie.

Bewohner des Komplexes erhalten Zugang zu den Annehmlichkeiten, die den Alltag wirklich komfortabel machen. Das moderne Fitnessstudio inspiriert zu Aktivitäten, und das Schwimmbad wird nach einem geschäftigen Tag entspannen. Es gibt Kinderspielplätze, wo Kinder sicher Spaß haben können. Die Tiefgarage sorgt für Komfort und Sicherheit für Ihr Auto.

Einrichtungen:

Schwimmbad

Fitnessstudio

Sicherheit rund um die Uhr

Zentrale Klimaanlage

Bankettsaal

Kinderspielplatz

Abschluss - 2. Quartal 2026.

Zahlungsplan: 30/70, 40/60, 50/50, 60/40.

Eigenschaften der Wohnungen

Küchengeräte enthalten

Vorteile

Die Investition in Al Haseen 3 ist die Garantie für ein hohes Ertrags- und nachhaltiges Immobilienkostenwachstum. Die strategische Lage in einem der wahrscheinlichsten Gegenden von Dubai macht dieses Projekt zur perfekten Möglichkeit für Investitionen. 10-on-10-Programm bietet die einzigartigen Bedingungen: garantiertes Einkommen, keine Miete Servicegebühr und bequeme Rückkaufoption, die den Kauf von Immobilien in der Anlage beispiellos vorteilhaft machen.

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Das in Dubai Industrial City gelegene Projekt wird die ideale Wahl für diejenigen, die in der Nähe von Geschäftszentren leben möchten, aber gleichzeitig Stille und Ruhe genießen möchten. Dieser dynamisch entwickelnde Bereich bietet die besten Voraussetzungen für die Balance von Arbeit und Privatleben. Grüne Räume, angelegte Gehwege und gut ausgebaute Infrastruktur machen den Komplex nicht nur zum Wohnen, sondern die wahre Oase der Gemütlichkeit und des Luxus im Herzen der Stadt.