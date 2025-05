Wohnkomplex Apartments with private pools in the new Ibiza complex, the Dubailand area, Dubai

Ibiza ist ein neuer Wohnkomplex. Apartments mit 1-3 Schlafzimmern, mit moderner Qualität und "Smart Home" System sind verfügbar. Das Interieurdesign passt Eleganz und Funktionalität aus. Jede Unterkunft verfügt über einen geräumigen Balkon mit einem Pool, wo Sie sich nach einem geschäftigen Tag entspannen können oder eine Tasse Kaffee am Morgen haben, genießen Sie einen atemberaubenden Blick auf Dubai.

Lassen Sie sich in die Welt des Luxus eintauchen. Das Spa-Center und der Wellness-Komplex bieten eine breite Palette von Dienstleistungen für Sie zu entspannen und zu verjüngen. Professionelle Massagetherapeuten helfen Ihnen, sich von Stress zu erholen, und moderne Ausrüstung und Programme werden Ihnen helfen, fit und schön zu halten. Gehen Sie in den angelegten Gärten, wo grüne Rasen und helle Blumen die Atmosphäre der Ruhe und Gelassenheit schaffen. Hier können Sie frische Luft und natürliche Schönheit genießen, um eine Pause vom Alltag zu nehmen. Für Outdoor-Enthusiasten gibt es einen geräumigen Basketballplatz, wo Sie Zeit mit Ihren Freunden verbringen oder einfach nur das Training tun können. Entspannen Sie am Pool mit frischem Wasser und gemütlichen Liegestühlen an einem heißen Tag. Machen Sie eine Grillparty mit Freunden oder Familie in einem der speziell ausgestatteten Bereiche. Der Komplex sorgt für rund um die Uhr Sicherheit, dass Sie sich jederzeit sicher fühlen. Die perfekte Infrastruktur mit einer großen Auswahl an Dienstleistungen steht Ihnen zur Verfügung: Geschäfte, Restaurants, Cafés, Kindergärten, Schulen und vieles mehr.

Dieses Projekt ist der ideale Ort für diejenigen, die Komfort, Bequemlichkeit und die Möglichkeit, das Leben in vollen Zügen zu genießen.

Eigenschaften

privater Pool auf dem Balkon

Infinity Pool und Kinderpool

Spa

Basketballplatz

Grillplatz

Jogging-Track

Kino im Freien

Sauna und Dampfbad

Sicherheit rund um die Uhr

Abschluss - 1. Quartal 2028.

Ausstattung und Ausstattung im Haus

Jede Wohnung verfügt über moderne Küchen mit hochwertigen Geräten, darunter eine Geschirrspülmaschine und eine Waschmaschine, einen Kühlschrank, einen Gefrierschrank, eine Mikrowelle, einen Backofen und einen Herd.

Vorteile

Mit Küchengeräten und Einbauschränken, "Smart Home" System.

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Das Projekt besetzt die Fläche von 278 m2, wodurch die Atmosphäre einer gemütlichen Stadt mit gut ausgebauter Infrastruktur. Es ist der ideale Ort für diejenigen, die Bequemlichkeit zu schätzen wissen. Sie können leicht zu jedem Punkt der Stadt und gleichzeitig genießen Stille und Ruhe, von unserer Residenz angeboten.