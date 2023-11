Modern residence Fern City Walk with well-developed infrastructure close to the places of interest, in the prestigious area of Al Wasl, Dubai

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Ausländische Immobilien ab 40.000 $. KOSTENLOSE BERATUNG. HILFE BEI DER ERHALTEN DES WOHNSTANDES. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 200 Büros in der Russischen Föderation, den VAE, der Türkei und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! Golf Grand — ein neues Preisprojekt des beliebten Luxusentwicklers Emaar Properties. Der 15-stöckige Turm befindet sich auf dem Podium, wo eine Vielzahl von Annehmlichkeiten präsentiert werden. Das Projekt wurde inmitten von üppigem Grün in der renommierten Dubai Hills Estate Community gebaut. Die Gemeinde liegt günstig zwischen Dubai Marina und Downtown Dubai. Zum Kauf im Golf Grand stehen Apartments mit 1 – 3 Schlafzimmern von 63 Quadratmetern. m bis 187 Quadratmeter. m. Alle 323 Residenzen verfügen über mindestens einen geräumigen Balkon oder eine Terrasse, eine Wäscherei, ein Ankleidezimmer oder Einbauschränke. Drei Schlafwohnungen verfügen über Zimmer für das Personal. Stilvolle Innenräume, die mit dem Geist der Innovation gesättigt sind, sind in einem neutralen Farbschema dekoriert. Das Design verwendet moderne Sanitärinstallationen, natürliche Oberflächen, Porzellan, laminierte Jalousien mit Melaminrahmen. Panoramafenster und private Balkone füllen das Gelände mit hellem Tageslicht und ermöglichen es den Bewohnern, den luxuriösen Blick auf den Dubai Hills Golf Club zu genießen. Infrastruktur: Das Golf Grand-Projekt wird Teil der multifunktionalen Community Dubai Hills Estate. Die Bewohner des Komplexes profitieren am meisten von einer erstklassigen Lage in der Nähe des Golfplatzes des Dubai Hills Golf Club. Die Gemeinde wird alles Notwendige für ein angenehmes Leben haben: Geschäfte, medizinische Kliniken, Bildungseinrichtungen, Orte zur Erholung und Unterhaltung. Das King's College Hospital London liegt fünf Fahrminuten vom Golf Grand entfernt. Sie erreichen die GEMS Wellington Academy – Al Khail, die GEMS International School und die GEMS New Millennium School in nur 5 – 10 Minuten mit dem Auto. Ort: 5-15 Minuten Dubai Hills Park, Dubai Hills Golf Club, Dubai Hills Mall 20-30 Minuten Innenstadt von Dubai, Dubai Marina, Internationaler Flughafen Dubai Grand Golf befindet sich in unmittelbarer Nähe der Al Khail Road. Auf der Autobahn können Sie schnell überall im Emirat sein. Der Dubai Hills Golf Club liegt 10 Gehminuten entfernt. Die Dubai Hills Mall und der Dubai Hills Park liegen fünf Fahrminuten vom Komplex entfernt. Die Fahrt nach Dubai Marina, Burj Khalifa, Dubai Mall, Business Bay Business Center und berühmten Sehenswürdigkeiten in der Innenstadt von Dubai dauert 15 – 20 Minuten und der internationale Flughafen Dubai ( DXB ) — nicht mehr als eine halbe Stunde. Investitionen in den Vereinigten Arabischen Emiraten sind heute einer der wichtigsten Bereiche. Mit Vergnügen werden wir alle Ihre Fragen beantworten, anrufen oder schreiben!