Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Preis auf Anfrage

Kapitulation vor: 2025

Das Samana Mykonos-Projekt der neuen Generation im Dubai Studio City wurde von Samana Developers ins Leben gerufen und bietet luxuriöse Studios, Apartments mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern und einen Swimmingpool. Dieser private Komplex mit Landschaftspools und Whirlpool-Bereichen, der in limitierter Auflage veröffentlicht wurde, ist ein Beispiel für das höchste Maß an Luxus und Entspannung, das Dubai bieten kann. Dank dieser fantastischen Initiative, die dazu führen wird, dass Griechenland in Dubai auftaucht, steht Premium-Bewohnern ein luxuriöser Lebensstil im lebhaften Dubai zur Verfügung. Wunderbare Lage mit erstklassigen Netzwerken und Annehmlichkeiten im Stadtzentrum. Einwohner und Menschen in Ihrer Umgebung können im Dubai Studio City einen wirklich schönen Lebensstil genießen. Dank des außergewöhnlichen Komforts in der Nachbarschaft haben Sie alles, was Sie brauchen, um das Leben zu genießen.