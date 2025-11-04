Wohnung in einem Neubau Tane Rezidans

Strategisches Wohnen in Mahmutbey–Bağcılar
Tane Rezidans befindet sich in Mahmutbey–Bağcılar, einem der dynamischsten und infrastrukturell am besten entwickelten Stadtteile Istanbuls. Dank der Nähe zur Basın-Ekspres-Straße sowie der direkten Anbindung an die wichtigsten Autobahnen hat sich die Gegend zu einem bedeutenden Wohn- und Geschäftszentrum entwickelt. Von hier aus erreichen die Bewohner in wenigen Minuten Geschäftsviertel, Einkaufszentren und wichtige Verkehrsknotenpunkte – ideal für Berufstätige, die Wert auf ein effizientes Stadtleben legen.
Funktionale Grundrisse für höchsten Wohnkomfort
Tane Rezidans bietet durchdachte 2+1- und 3+1-Wohnungen, die den Bedürfnissen moderner Familien und urbaner Berufstätiger gerecht werden. Großzügige Wohnflächen, funktionale Raumaufteilungen und ein Mixed-Use-Konzept mit Gewerbeflächen direkt im Projekt sorgen für ein komfortables und praktisches Wohnumfeld. Die familienfreundlichen Grundrisse entsprechen zudem der starken Nachfrage auf dem Istanbuler Mietmarkt.
Hohes Investitionspotenzial durch ausgezeichnete Verkehrsanbindung
Mit einer U-Bahn-Station in fußläufiger Entfernung sowie einer schnellen Anbindung an die TEM- und D100/E5-Autobahnen bietet Tane Rezidans hervorragendes Vermietungs- und Wertsteigerungspotenzial. Die Nähe zu bekannten Einkaufszentren wie Mall of Istanbul und 212 Outlet erhöht zusätzlich die Attraktivität für Mieter. In Kombination mit der hochwertigen Bauqualität von Zafer Yapı İnşaat und der Lage in einem kontinuierlich wachsenden Stadtgebiet stellt das Projekt eine attraktive Wahl sowohl für Kapitalanleger als auch für Eigennutzer dar.
Tane Rezidans ist ein modernes Wohn- und Geschäftsprojekt in Mahmutbey–Bağcılar, entwickelt von Zafer Yapı İnşaat, und bietet zeitgemäße Wohnungen in einer hervorragend angebundenen urbanen Lage.
Tane Rezidans umfasst praktische 2+1- und 3+1-Wohnungen mit schneller Anbindung an die Basın-Ekspres-Straße, die Metro und die wichtigsten Autobahnen und verbindet komfortables Stadtleben mit hoher Investitionsattraktivität.
10 besondere Vorteile von Tane Rezidans:
Erstklassige Lage in Mahmutbey–Bağcılar, einem schnell wachsenden Stadtteil Istanbuls.
Entwickelt von Zafer Yapı İnşaat, einem Bauträger mit Fokus auf hochwertige Bauqualität.
Wohnungen mit 2+1- und 3+1-Grundrissen, ideal für Familien und Berufstätige.
Mixed-Use-Konzept mit Wohnungen und Gewerbeflächen innerhalb der Anlage.
Nur ca. 200 Meter von der Basın-Ekspres-Straße entfernt.
Etwa 300 Meter zur Metrolinie M9 Ataköy–Olimpiyat.
Schnelle Anbindung an die Autobahnen TEM (2 km) und D100/E5 (5 km).
In unmittelbarer Nähe zu Mall of Istanbul, 212 Outlet und Arena Park.
Sichere und ruhige Wohnanlage, die ein angenehmes Wohnumfeld bietet.
Hohes Investitions- und Vermietungspotenzial dank der ausgezeichneten Lage und der stetig steigenden Nachfrage.