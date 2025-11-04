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Wohnung in einem Neubau Nivak Florya

Bakırköy, Türkei
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ID: 38229
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 17.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Bakırköy

Über den Komplex

Nivak Florya ist ein luxuriöses Wohnprojekt mit niedriger Bebauung im Stadtteil Şenlikköy in Bakırköy. Das Projekt erstreckt sich über eine Fläche von 20.500 m² und umfasst 12 Wohngebäude mit insgesamt 96 exklusiven Wohneinheiten. Die Wohnungen reichen von 2+1 bis 7+1 und bieten großzügige, funktionale Grundrisse.

Nivak Florya verbindet elegante Architektur mit weitläufigen Grünflächen und einer erstklassigen Infrastruktur. Den Bewohnern stehen ein modernes Wellnesszentrum, ein olympisches Hallenbad, Kinderspielplätze sowie eine hervorragende Anbindung an Einkaufszentren, Strände und die wichtigsten Verkehrsverbindungen Istanbuls zur Verfügung.

10 Vorteile von Nivak Florya

  • Vielfältige Wohnungsoptionen: Grundrisse von 2+1 bis 7+1 mit Wohnflächen von 184 bis 674 m².

  • Niedrige Bebauung: Wohngebäude mit 4 bis 5 Etagen, großzügigen Balkonen und großen Abständen zwischen den Gebäuden.

  • Großzügige Grünanlagen: 8.200 m² mit Gärten, Wasserlandschaften und Spazierwegen.

  • Umfangreiche Gemeinschaftseinrichtungen: Lobby-Café, Kinderspielplätze, Jugendbereiche und ein Besprechungsraum.

  • Modernes Wellnesszentrum: Fitnessstudio, Pilates-Bereich, türkisches Bad (Hamam), Sauna, Dampfbad, Massageräume und weitere Einrichtungen.

  • Großes Hallenbad: Ein 368 m² großes, temperiertes Schwimmbecken im olympischen Stil.

  • Freizeitangebote für die ganze Familie: Kletterwand, Billard, PlayStation-Bereiche und vieles mehr.

  • Moschee innerhalb der Anlage: Ein 85 m² großer Gebetsraum für die Bewohner.

  • Hervorragende Verkehrsanbindung: Nur wenige Minuten vom Flyinn Mall, dem Metrobus, der Marmaray-Linie, dem Eurasien-Tunnel und dem Flughafen Istanbul entfernt.

  • Erdbebensichere Bauweise: Smart-Home-Infrastruktur, höchste Sicherheitsstandards und hochwertige Baumaterialien.

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

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Bakırköy, Türkei
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