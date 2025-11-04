Wohnung in einem Neubau Nivak Florya

Nivak Florya ist ein luxuriöses Wohnprojekt mit niedriger Bebauung im Stadtteil Şenlikköy in Bakırköy. Das Projekt erstreckt sich über eine Fläche von 20.500 m² und umfasst 12 Wohngebäude mit insgesamt 96 exklusiven Wohneinheiten. Die Wohnungen reichen von 2+1 bis 7+1 und bieten großzügige, funktionale Grundrisse.

Nivak Florya verbindet elegante Architektur mit weitläufigen Grünflächen und einer erstklassigen Infrastruktur. Den Bewohnern stehen ein modernes Wellnesszentrum, ein olympisches Hallenbad, Kinderspielplätze sowie eine hervorragende Anbindung an Einkaufszentren, Strände und die wichtigsten Verkehrsverbindungen Istanbuls zur Verfügung.

10 Vorteile von Nivak Florya