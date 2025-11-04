Wohnkomplex TOR Finance City Istanbul: Apartments in the Up-and-Coming Ümraniye District.

TOR Finanzstadt Istanbul: Ferienwohnungen im Bezirk Up-and-Coming Ümraniye

Dieses exklusive Wohnprojekt befindet sich im schnell wachsenden Ümraniye Bezirk auf der anatolischen Seite von Istanbul, nur 5 Minuten vom Istanbul Financial Center entfernt.

In Kombination mit modernen Lebensstandards mit den Vorteilen des zentralen Transports bietet dieses Projekt eine ideale Option für Investoren und Familien.

Wohnungen zum Verkauf

1+1 Ferienwohnungen (von 95 m2 bis 211 m2) ab USD 229.000

2+1 Ferienwohnungen (von 117 m2 bis 180 m2) ab USD 310.000

Citizenship Ferienwohnung - zwei 2+1 Apartments und eine 2+1 Wohnung für USD 540.000

Zahlungsplan:

30% Anzahlung!

0% Installationsplan bis Fertigstellung der Konstruktion!

Abschlussdatum: Q4 2027

Entwickelte Infrastruktur des Komplexes

Der Wohnkomplex Tor Finans City, auf einem Grundstück mit einer Gesamtfläche von 8.000 m2, besteht aus zwei 12-stöckigen modernen Wohnblöcken, bietet insgesamt 242 Wohnungen in 1+1 und 2+1 Konfigurationen.

Die komplexen Merkmale:

Hallenbad

Türkisches Bad, Sauna und Wellnessbereich

Pilates Zimmer

Kinderspielplätze

Empfang und Aufzug

Fußgängerwege und Erholungsgebiete

Innenparkplatz

24-Stunden-Sicherheits- und Überwachungskameras

Vorteile der Wohnung

Jede Wohnung ist für komfortables und sicheres Wohnen konzipiert und ist mit:

Terrasse und Balkon

Waschraum und Abstellraum

Zentralheizung

Smart Home System

Klimaanlage und Jalousien

Einbauküchengeräte

Zentralsatellitensystem

Wärmedosiersystem

Komfortable Lage

Der Komplex ist nur wenige Gehminuten von den wichtigsten Annehmlichkeiten:

50 m - nächste Bushaltestelle

150 m - Apotheke

200 m - Park und Promenade

500 m - Istanbul Financial Center (IFC)

600 m - Krankenhaus

700 m — U-Bahn-Station

1 km — Einkaufszentrum Canpark

3 km — Einkaufszentrum Buyaka

10 km — Brücke vom 15. Juli

11 km — Eurasia Tunnel

13,7 km — Fatih Sultan Mehmet Bridge

28 km — Flughafen Sabiha Gokcen

Warum eine Wohnung in TOR Finance City kaufen?

Legalisierung: Geeignet für die Erlangung einer Aufenthaltserlaubnis und türkischer Staatsangehörigkeit Promising Bereich: Ümraniye entwickelt sich aktiv, mit wachsender Nachfrage nach Wohnungen. Nähe zum Finanzplatz: IFC zieht Profis aufgrund hoher Mietnachfrage an. Transportmöglichkeiten: U-Bahn, Bushaltestellen und Autobahnen sind zu Fuß erreichbar. Moderne Infrastruktur: Alles, was Sie brauchen, ist in der Nähe. Sicherheit und Komfort: 24-Stunden-Sicherheit, Überwachungskameras und eine gut gestaltete Umgebung. Langfristige Vorteile: steigende Immobilienwerte in einem Entwicklungsgebiet.

Verpassen Sie nicht Ihre Chance, ein Apartmentbesitzer in TOR Finance City zu werden!

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