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Wohnkomplex TOR Finance City Istanbul: Apartments in the Up-and-Coming Ümraniye District.

Ümraniye, Türkei
von
$229,000
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ID: 36541
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Ümraniye
  • Metro
    Ihlamurkuyu (~ 900 m)

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

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TOR Finanzstadt Istanbul: Ferienwohnungen im Bezirk Up-and-Coming Ümraniye

Dieses exklusive Wohnprojekt befindet sich im schnell wachsenden Ümraniye Bezirk auf der anatolischen Seite von Istanbul, nur 5 Minuten vom Istanbul Financial Center entfernt.

In Kombination mit modernen Lebensstandards mit den Vorteilen des zentralen Transports bietet dieses Projekt eine ideale Option für Investoren und Familien.

Wohnungen zum Verkauf

  • 1+1 Ferienwohnungen (von 95 m2 bis 211 m2) ab USD 229.000
  • 2+1 Ferienwohnungen (von 117 m2 bis 180 m2) ab USD 310.000
  • Citizenship Ferienwohnung - zwei 2+1 Apartments und eine 2+1 Wohnung für USD 540.000

Zahlungsplan:

  • 30% Anzahlung!
  • 0% Installationsplan bis Fertigstellung der Konstruktion!

Abschlussdatum: Q4 2027

Entwickelte Infrastruktur des Komplexes

Der Wohnkomplex Tor Finans City, auf einem Grundstück mit einer Gesamtfläche von 8.000 m2, besteht aus zwei 12-stöckigen modernen Wohnblöcken, bietet insgesamt 242 Wohnungen in 1+1 und 2+1 Konfigurationen.

Die komplexen Merkmale:

  • Hallenbad
  • Türkisches Bad, Sauna und Wellnessbereich
  • Pilates Zimmer
  • Kinderspielplätze
  • Empfang und Aufzug
  • Fußgängerwege und Erholungsgebiete
  • Innenparkplatz
  • 24-Stunden-Sicherheits- und Überwachungskameras

Vorteile der Wohnung

Jede Wohnung ist für komfortables und sicheres Wohnen konzipiert und ist mit:

  • Terrasse und Balkon
  • Waschraum und Abstellraum
  • Zentralheizung
  • Smart Home System
  • Klimaanlage und Jalousien
  • Einbauküchengeräte
  • Zentralsatellitensystem
  • Wärmedosiersystem

Komfortable Lage

Der Komplex ist nur wenige Gehminuten von den wichtigsten Annehmlichkeiten:

  • 50 m - nächste Bushaltestelle
  • 150 m - Apotheke
  • 200 m - Park und Promenade
  • 500 m - Istanbul Financial Center (IFC)
  • 600 m - Krankenhaus
  • 700 m — U-Bahn-Station
  • 1 km — Einkaufszentrum Canpark
  • 3 km — Einkaufszentrum Buyaka
  • 10 km — Brücke vom 15. Juli
  • 11 km — Eurasia Tunnel
  • 13,7 km — Fatih Sultan Mehmet Bridge
  • 28 km — Flughafen Sabiha Gokcen

Warum eine Wohnung in TOR Finance City kaufen?

  1. Legalisierung: Geeignet für die Erlangung einer Aufenthaltserlaubnis und türkischer Staatsangehörigkeit
  2. Promising Bereich: Ümraniye entwickelt sich aktiv, mit wachsender Nachfrage nach Wohnungen.
  3. Nähe zum Finanzplatz: IFC zieht Profis aufgrund hoher Mietnachfrage an.
  4. Transportmöglichkeiten: U-Bahn, Bushaltestellen und Autobahnen sind zu Fuß erreichbar.
  5. Moderne Infrastruktur: Alles, was Sie brauchen, ist in der Nähe.
  6. Sicherheit und Komfort: 24-Stunden-Sicherheit, Überwachungskameras und eine gut gestaltete Umgebung.
  7. Langfristige Vorteile: steigende Immobilienwerte in einem Entwicklungsgebiet.

Verpassen Sie nicht Ihre Chance, ein Apartmentbesitzer in TOR Finance City zu werden!

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