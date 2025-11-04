Wohnkomplex TOR Finance City Istanbul: Apartments in the Up-and-Coming Ümraniye District.

TOR Finanzstadt Istanbul: Ferienwohnungen im Bezirk Up-and-Coming Ümraniye
Dieses exklusive Wohnprojekt befindet sich im schnell wachsenden Ümraniye Bezirk auf der anatolischen Seite von Istanbul, nur 5 Minuten vom Istanbul Financial Center entfernt.
In Kombination mit modernen Lebensstandards mit den Vorteilen des zentralen Transports bietet dieses Projekt eine ideale Option für Investoren und Familien.
Wohnungen zum Verkauf
- 1+1 Ferienwohnungen (von 95 m2 bis 211 m2) ab USD 229.000
- 2+1 Ferienwohnungen (von 117 m2 bis 180 m2) ab USD 310.000
- Citizenship Ferienwohnung - zwei 2+1 Apartments und eine 2+1 Wohnung für USD 540.000
Zahlungsplan:
- 30% Anzahlung!
- 0% Installationsplan bis Fertigstellung der Konstruktion!
Abschlussdatum: Q4 2027
Entwickelte Infrastruktur des Komplexes
Der Wohnkomplex Tor Finans City, auf einem Grundstück mit einer Gesamtfläche von 8.000 m2, besteht aus zwei 12-stöckigen modernen Wohnblöcken, bietet insgesamt 242 Wohnungen in 1+1 und 2+1 Konfigurationen.
Die komplexen Merkmale:
- Hallenbad
- Türkisches Bad, Sauna und Wellnessbereich
- Pilates Zimmer
- Kinderspielplätze
- Empfang und Aufzug
- Fußgängerwege und Erholungsgebiete
- Innenparkplatz
- 24-Stunden-Sicherheits- und Überwachungskameras
Vorteile der Wohnung
Jede Wohnung ist für komfortables und sicheres Wohnen konzipiert und ist mit:
- Terrasse und Balkon
- Waschraum und Abstellraum
- Zentralheizung
- Smart Home System
- Klimaanlage und Jalousien
- Einbauküchengeräte
- Zentralsatellitensystem
- Wärmedosiersystem
Komfortable Lage
Der Komplex ist nur wenige Gehminuten von den wichtigsten Annehmlichkeiten:
- 50 m - nächste Bushaltestelle
- 150 m - Apotheke
- 200 m - Park und Promenade
- 500 m - Istanbul Financial Center (IFC)
- 600 m - Krankenhaus
- 700 m — U-Bahn-Station
- 1 km — Einkaufszentrum Canpark
- 3 km — Einkaufszentrum Buyaka
- 10 km — Brücke vom 15. Juli
- 11 km — Eurasia Tunnel
- 13,7 km — Fatih Sultan Mehmet Bridge
- 28 km — Flughafen Sabiha Gokcen
Warum eine Wohnung in TOR Finance City kaufen?
- Legalisierung: Geeignet für die Erlangung einer Aufenthaltserlaubnis und türkischer Staatsangehörigkeit
- Promising Bereich: Ümraniye entwickelt sich aktiv, mit wachsender Nachfrage nach Wohnungen.
- Nähe zum Finanzplatz: IFC zieht Profis aufgrund hoher Mietnachfrage an.
- Transportmöglichkeiten: U-Bahn, Bushaltestellen und Autobahnen sind zu Fuß erreichbar.
- Moderne Infrastruktur: Alles, was Sie brauchen, ist in der Nähe.
- Sicherheit und Komfort: 24-Stunden-Sicherheit, Überwachungskameras und eine gut gestaltete Umgebung.
- Langfristige Vorteile: steigende Immobilienwerte in einem Entwicklungsgebiet.
Verpassen Sie nicht Ihre Chance, ein Apartmentbesitzer in TOR Finance City zu werden!
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