Wohnkomplex Two bedroom apartment in Kavi Home Oba complex.

Geeignet zur Erzielung einer Aufenthaltserlaubnis.

Zwei-Zimmer-Wohnung (2+1) 120 m2 im Komplex Kavi Home Oba.

Wohnküche

Zwei Schlafzimmer

Zwei Badezimmer

Kavi Home ist ein Premium Wohnkomplex in Alanya, umgeben von grünen Gärten in den renommierten Oba Bereich, nur 4 km vom Zentrum von Alanya, nur wenige Gehminuten von allen notwendigen Infrastruktur, dem Stadtkrankenhaus und großen Einkaufszentren wie Alanium, Metro und Kochtas.

Infrastruktur:

Freibad

Kinderbecken

Erholungsgebiet

Innenpool

Fitness

Sauna und Hamam

Kinderspielplatz

Basketball

Gazebo

BBQ

Parkplatz

Concierge

Tiefgarage

24/7 Sicherheit

Eine große Auswahl an 1+1 und 2+1 Wohnungen in Alanya!

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.