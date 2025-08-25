  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Muratpasa
  4. Wohnung in einem Neubau Leben Sie in Antalya in Luxuswohnungen im Luviya-Projekt

Wohnung in einem Neubau Leben Sie in Antalya in Luxuswohnungen im Luviya-Projekt

Muratpasa, Türkei
von
$760,489
;
50
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27779
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Muratpasa
  • Stadt
    Antalya

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    10

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Leben Sie reich in Antalya – Luxuswohnungen im Luviya-Projekt

Die Luxuswohnungen befinden sich im Stadtteil Topçular in Muratpaşa. Dank der Nähe zum Termesos Boulevard bietet die Gegend gute Verkehrsanbindungen und ist nach wie vor ein Anziehungspunkt für diejenigen, die investieren und lange bleiben möchten.

Die Wohnungen zum Verkauf in Antalya befinden sich in der Nähe von Geschäften des täglichen Bedarfs wie Märkten, Einkaufszentren, Krankenhäusern und Banken, 50 m von einer Straßenbahnhaltestelle, 2,8 km von den Einkaufszentren Ikea und Agora, 4,4 km von den Einkaufszentren Mall of Antalya und Deepo, 5,5 km vom Strand Mermerli, 5.8 km zum Mark Antalya und Stadtzentrum, 8 km zum internationalen Flughafen Antalya, 11 km zu den Stränden Konyaaltı und Lara, 13 km zum Busbahnhof Antalya.

Das Luviya-Projekt wird auf einem 65.000 m² großen Grundstück mit einer 390.000 m² großen Baufläche errichtet. Das Projekt umfasst 730 Wohnungen, 104 Markenresidenzen, ein Einkaufszentrum mit 175 Geschäften, 21 Straßenläden, 35 Büros, 1 Restaurant, Aufzüge, Innen- und Außenparkplätze, Elektroladestationen, eine Sauna, einen Hausmeisterservice, einen 24-Stunden-Sicherheitsdienst, einen Fitnessraum, einen Kinderspielplatz, begrünte Außenanlagen sowie Innen- und Außenpools.

Die 1-, 2-, 3- und 4-Schlafzimmer-Wohnungen mit hohen Decken im Projekt verfügen über eingebaute Küchengeräte, Deckenklimaanlagen, einen Erdgasboiler, Waben, eine Garderobe, eine Stahltür, Spot- und LED-Beleuchtung sowie eine Gegensprechanlage.


AYT-04507

Standort auf der Karte

Muratpasa, Türkei
Transport

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Mostar Residence Etap Avsallar
Alanya, Türkei
von
$150,759
Wohnanlage Furnished apartment 2+1 in Oba Sol Garden complex.
Oba, Türkei
von
$333,771
Wohnanlage Mavisehir Villa
Didim, Türkei
von
$283,133
Wohnviertel Large apartments in new complex Novita 3, Mahmutlar
Mahmutlar, Türkei
von
$154,821
Wohnviertel Olive Grove Complex
Didim, Türkei
von
$155,114
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Leben Sie in Antalya in Luxuswohnungen im Luviya-Projekt
Muratpasa, Türkei
von
$760,489
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Aparthotel Two apartments 2+1 and 1+1 in a hotel complex with a guaranteed income of USD 31,500 per year!
Aparthotel Two apartments 2+1 and 1+1 in a hotel complex with a guaranteed income of USD 31,500 per year!
Aparthotel Two apartments 2+1 and 1+1 in a hotel complex with a guaranteed income of USD 31,500 per year!
Aparthotel Two apartments 2+1 and 1+1 in a hotel complex with a guaranteed income of USD 31,500 per year!
Aparthotel Two apartments 2+1 and 1+1 in a hotel complex with a guaranteed income of USD 31,500 per year!
Alle anzeigen Aparthotel Two apartments 2+1 and 1+1 in a hotel complex with a guaranteed income of USD 31,500 per year!
Aparthotel Two apartments 2+1 and 1+1 in a hotel complex with a guaranteed income of USD 31,500 per year!
Ordu Caddesi, Türkei
von
$450,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Für Investoren:Garantiertes Mieteinkommen von 7% pro Jahr - von 31.500 USD pro Jahr.Diese Bedingung wird zunächst im Kauf- und Verkaufsvertrag festgelegt und ist integraler Bestandteil der Vereinbarung.Dies bedeutet, dass Sie das investierte Geld unter keinen Umständen verlieren, und Ihr Ein…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool and orchards close to prestigious schools, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and orchards close to prestigious schools, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and orchards close to prestigious schools, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and orchards close to prestigious schools, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and orchards close to prestigious schools, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool and orchards close to prestigious schools, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and orchards close to prestigious schools, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Türkei
von
$1,28M
Leben Sie im Herzen der Natur, ohne von der Stadt getrennt zu werden. Das Projekt bringt Sie näher an die Natur mit Balkonen, Terrassen und Gärtenfür jede Wohnung. Es öffnet die Türen zu einem komfortablen Leben mit seinem 24/7 aktiven Sicherheitssystem und reiche soziale Annehmlichkeiten.Ei…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel 4-bedroom apartment in Alanya Mahmutlar
Wohnviertel 4-bedroom apartment in Alanya Mahmutlar
Wohnviertel 4-bedroom apartment in Alanya Mahmutlar
Wohnviertel 4-bedroom apartment in Alanya Mahmutlar
Wohnviertel 4-bedroom apartment in Alanya Mahmutlar
Alle anzeigen Wohnviertel 4-bedroom apartment in Alanya Mahmutlar
Wohnviertel 4-bedroom apartment in Alanya Mahmutlar
Mahmutlar, Türkei
von
$244,510
Информация Общая информация О проекте Этот проект расположен в Махмутларе, на небольшом склоне хола. Этот большой многоквартирный проект красиво расположен, в окружении средиземноморской зелени, всег. Проект стартует в 2017 году и будет завершен 31.12.2018. Проект состоит из 2 больших блоков…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Türkei
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
25.08.2025
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
26.05.2025
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
08.10.2024
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
Alle Veröffentlichungen anzeigen