  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Alanya
  4. Wohnkomplex Apartments in the Via Concept complex on the first coastline.

Wohnkomplex Apartments in the Via Concept complex on the first coastline.

Kargıcak, Türkei
von
$221,711
BTC
2.6372093
ETH
138.2274134
USDT
219 202.3194539
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
Adresse Adresse
Optionen Optionen
Beschreibung Beschreibung
Medien Medien
ID: 26150
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 25.05.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Alanya
  • Dorf
    Kargıcak

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Русский Русский

Talep edilmesi halinde dairelerin fotoğraf ve videolarını göndereceğiz.

İki yatak odalı daire (2+1) 85 m2, 1. ve 3. katta - 195.000 EUR.
İki yatak odalı daire (2+1) 85 m2, 2. katta ama 4. kat Gibi - 225.000 EUR deniz manzaralı.
6. katta 2+1 85 m2 büyüklüğünde iki yatak odalı daire - 340.000 EUR direkt deniz manzaralı.

Beş yıldızlı otel altyapısına sahip kompleks, 2387,5 m2 arsa üzerinde yer alan 6 katlı iki bloktan oluşmakta olup, 30 adet konforlu daireyi kapsamaktadır. Tavan yüksekliği - 3.00 Meter.

Via Concept Residence, ekolojik olarak temiz Kargıcak bölgesinde, denizin hemen kıyında, kumlu plajlara ve sahile 50 metre mesafede yer alan premium bir konut kompleksidir.


İnşaatın tamamlanma tarihi: 2023.

Harika konum:

Denize ve plaja 50 m mesafede
Mahmutlar merkezine 4 km
Alanya merkezine 18 km
Gazipaşa Havaalanı'na 20 dakika uzaklıktadır. Sürüşler

Altyapı:

Peyzaj bahçesi
Açık ıtmalı sonsuzluk havuzu
Çocuk havuzu
Lobi
Ihr blokta 2 asansör
Spor salonu
Sauna
Tür und Tür
Masaj odası
Rekreasyon alanı
Soyunma odaları, duşlar, tuvaletler
Vitamin Bar
Cocuklar için oyun alanı
Uydu sistemi ve internet
14 araçlık kapalı otopark
Açık otopark
Kesintisiz güç kaynağı ausgezeichnetatörü
Yönetim şirketi
24 saat güvenlik
Video zum Thema
Bu proje hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen bizi arayın/yazabilirsiniz.

Standort auf der Karte

Kargıcak, Türkei

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Sierra Vista Residence
Didim, Türkei
von
$63,477
Wohnanlage MEHAL GROUP - VELIKOLEPNYY PROEKT V STAMBULE
Beylikduzu, Türkei
von
$330,000
Wohngebäude PRESTIGIOUS PROJECT IN ŞİŞLİ
Sisli, Türkei
von
$453,000
Wohnanlage Premium
Oba, Türkei
von
$241,069
Wohnanlage BAHÇEŞEHİR 2027
Basaksehir, Türkei
von
$270,000
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Apartments in the Via Concept complex on the first coastline.
Kargıcak, Türkei
von
$221,711
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a spa center close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a spa center close to a metro station, Istanbul, Turkey
Uyanik Caddesi, Türkei
von
$155,490
Die Residenz verfügt über einen Pool, ein Fitnesscenter, ein Türkisches Bad, eine Sauna, ein Spa-Center, einen Garten, einen Kinderspielplatz, einen Radweg.Lage und Infrastruktur in der Nähe U-Bahn-Station - 900 Meter (7 Gehminuten)Bushaltestelle - 500 Meter (2 Gehminuten)Küstenstraße - 2 km…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Fatih Istanbul residence project
Wohngebäude Fatih Istanbul residence project
Fatih, Türkei
von
$2,39M
Warum dieses Eigentum 谷؟ Einer der seltenen Wohnkomplexe im historischen Istanbul in der alten Gemeinde Fatih. Mit Blick auf das Meer am Eingang zum Bosporus und zum Marmarameer, nur wenige Meter von der Küste entfernt. Oberflächen, die auf kleinste Details achten, in Gebäuden mit horiz…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Tropicana Complex
Wohnanlage Tropicana Complex
Akbuk, Türkei
von
$250,709
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Amazing Sea View Duplex zum Verkauf in Akbuk – Atemberaubendes zweites Zuhause in der Türkei Atemberaubende Maisonette mit Meerblick zum Verkauf in Akbuk – Maisonette-Wohnung mit 4 Schlafzimmern zum Verkauf in einem schönen Komplex in Akbuk. Akbuk ist mit seiner Luft, seinem Meer, seinem S…
Bauherr
Polat Group
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Türkei
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
08.10.2024
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
Alle Veröffentlichungen anzeigen