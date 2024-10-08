Wohnkomplex Apartments in the Via Concept complex on the first coastline.

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İki yatak odalı daire (2+1) 85 m2, 1. ve 3. katta - 195.000 EUR.
İki yatak odalı daire (2+1) 85 m2, 2. katta ama 4. kat Gibi - 225.000 EUR deniz manzaralı.
6. katta 2+1 85 m2 büyüklüğünde iki yatak odalı daire - 340.000 EUR direkt deniz manzaralı.
Beş yıldızlı otel altyapısına sahip kompleks, 2387,5 m2 arsa üzerinde yer alan 6 katlı iki bloktan oluşmakta olup, 30 adet konforlu daireyi kapsamaktadır. Tavan yüksekliği - 3.00 Meter.
Via Concept Residence, ekolojik olarak temiz Kargıcak bölgesinde, denizin hemen kıyında, kumlu plajlara ve sahile 50 metre mesafede yer alan premium bir konut kompleksidir.
İnşaatın tamamlanma tarihi: 2023.
Harika konum:
Denize ve plaja 50 m mesafede
Mahmutlar merkezine 4 km
Alanya merkezine 18 km
Gazipaşa Havaalanı'na 20 dakika uzaklıktadır. Sürüşler
Altyapı:
Peyzaj bahçesi
Açık ıtmalı sonsuzluk havuzu
Çocuk havuzu
Lobi
Ihr blokta 2 asansör
Spor salonu
Sauna
Tür und Tür
Masaj odası
Rekreasyon alanı
Soyunma odaları, duşlar, tuvaletler
Vitamin Bar
Cocuklar için oyun alanı
Uydu sistemi ve internet
14 araçlık kapalı otopark
Açık otopark
Kesintisiz güç kaynağı ausgezeichnetatörü
Yönetim şirketi
24 saat güvenlik
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