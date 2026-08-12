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Stadthäuser mit Swimmingpool in Mittelmeerregion, Türkei

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Antalya
21
Alanya
35
Muratpasa
21
Serik
3
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3 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Reihenhaus 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
Stockwerk 1/5
Zur Miete. Was Sie bekommen: Design-Komplex 350 m von Cleopatra Beach. Gegend / Strand: Cl…
$408,942
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Reihenhaus 4 zimmer in Kargıcak, Türkei
Reihenhaus 4 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Stockwerk 1/20
Was Sie bekommen: Das exklusive 3+1 Duplex mit privatem Garten ist eine Kombination aus Komf…
$332,331
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Reihenhaus 3 zimmer in Alanya, Türkei
Reihenhaus 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
We are proud to present to you a wonderful project in the Konaklı region. It is only 300 met…
$311,659
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TekceTekce
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Immobilienangaben in Mittelmeerregion, Türkei

mit Garage
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