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Stadthäuser mit Swimmingpool in Marmararegion, Türkei

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1 immobilienobjekt total found
Reihenhaus 4 zimmer in Basaksehir, Türkei
Reihenhaus 4 zimmer
Basaksehir, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 350 m²
Stockwerk 3/6
3+1 townhouse Project in Başakşehir Investering & Burgerschap: Geschikt voor het verkrijg…
$950,000
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Immobilienangaben in Marmararegion, Türkei

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