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Studio-Wohnungen mit Bergblick kaufen in Marmararegion, Türkei

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İstanbul
6
2 immobilienobjekte total found
Studio 1 Schlafzimmer in Temapasa Sokagi, Türkei
TOP TOP
Studio 1 Schlafzimmer
Temapasa Sokagi, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Stockwerk 13/34
Komplett eingerichtetes Studio-Apartment mit Balkon im 13. Stock - Helis Mehr Residenz, Kart…
$111,950
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Immobilienagentur
Doga Kececioglu
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English, Türkçe
Studio in Marmararegion, Türkei
Studio
Marmararegion, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 4
Район Кестель, г. Алания Комплекс "Аква Резиденц" 1+0, студия.  4-й этаж. Окна на го…
$111,491
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Immobilienangaben in Marmararegion, Türkei

mit Garage
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