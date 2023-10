New residence with swimming pools, entertainment areas and sports grounds, Kocaeli, Turkey

Karakocali, Türkei

von €116,000

Apartments mit Panoramablick auf das Meer und das Schloss in der ersten Linie mit zwei Schlafzimmern in der Gegend von Tosmiur, Alanya.Eine ideale Option für diejenigen, die von täglichen Strandspaziergängen und Kaffee auf dem geräumigen und gemütlichen Balkon träumen. Tosmur ist eine friedliche Touristenregion von Alanya. Die Lage ist perfekt, da sie in der Nähe von allem liegt, was Sie täglich brauchen. In der Nähe des Komplexes gibt es zahlreiche Geschäfte, darunter einen Migros-Supermarkt, eine Autovermietung, zum Verkauf stehende Fahrräder, Geldautomaten, Apotheken und Restaurants. Der örtliche Basar ist nur 500 Meter entfernt. Sie können auch Ihre Spaziergänge entlang des Bergflusses Dimchay diversifizieren, der von den Bergen herabfließt. Die Wohnung befindet sich im 10. Stock, 110 m2 mit zwei Schlafzimmern und zwei Balkonen. Die Balkone bieten einen Panoramablick auf das Meer und die Burg von Alanya. Da die Wohnung voll möbliert ist und alle Küchengeräte einsatzbereit sind, können Sie sofort den Komfort in Ihrem neuen Zuhause spüren. Komplexe Infrastruktur: großer Pool KinderschwimmbadSpafinnish SaunaCCTVcaretakerelectric generatorthe Internet.