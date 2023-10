Incekum, Türkei

von €92,000

Kapitulation vor: 2023

Stay Property bietet neue Apartments in Avsallare. Die folgenden Layouts werden in der Wohnanlage vorgestellt: 1 + 1, 2 + 1. Die Fläche der Wohnungen beträgt 47 bis 105,5 Quadratmeter. Die Entfernung zum Meer beträgt 1600 Meter. Wenn Sie Sandstrände mögen, dann die Wahl von Avsallar: In Avsallar sind die besten Strände der Region. Die Gegend ist berühmt für ihre Sandstrände und Nadelwälder. Avsallar verdient zu Recht den Titel des grünsten Vorortes von Alanya. Es liegt 20 km von seinem Zentrum entfernt im Westen von Antalya. Zum Flughafen sind es 95 km. Hier gibt es mehrere ausgezeichnete Strände - nach dem Vorbild von Hotels am Meer, auf einem Campingplatz zwischen Pinienwäldern im benachbarten Injekum. Letzteres zeichnet sich durch feinen Sand aus, der sich ideal für Kinderspiele eignet. Dies ist einer der besten Strände an der Mittelmeerküste der Türkei. In den letzten Jahren wurde in der gesamten Region eine aktive Entwicklung durchgeführt, einschließlich der Entwicklung freier Abschnitte weiter vom Meer entfernt. Immobilien in Avsallar sind sowohl zur Miete als auch für einen dauerhaften Wohnsitz gefragt. Gleichzeitig verfügt Avsallar über eine Infrastruktur für den Alltag.