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Wohnimmobilien in İyidere, Türkei

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23 immobilienobjekte total found
Villa in İyidere, Türkei
Villa
İyidere, Türkei
Schlafräume 5
Fläche 310 m²
Die moderne Villa befindet sich im malerischen Ovajik, am Fuße des berühmten Babadag-Berges.…
$1,08M
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Villa in İyidere, Türkei
Villa
İyidere, Türkei
Schlafräume 6
Fläche 250 m²
Moderne Villa befindet sich in der renommierten Gegend von Ovadzhik, am Fuße des Berges Baba…
$1,02M
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Villa in İyidere, Türkei
Villa
İyidere, Türkei
Schlafräume 5
Fläche 170 m²
Die geräumige Villa befindet sich in einer der attraktivsten Gegenden von Fethiye - Ovajik, …
$807,516
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DD CO DEDD CO DE
Villa in İyidere, Türkei
Villa
İyidere, Türkei
Schlafräume 6
Fläche 270 m²
Geräumige Villa befindet sich in Ovajik - einer der grünsten und komfortabelsten Gegenden vo…
$989,149
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Wohnung 5 Schlafzimmer in İyidere, Türkei
Wohnung 5 Schlafzimmer
İyidere, Türkei
Schlafräume 5
Fläche 300 m²
Die moderne Villa befindet sich in der malerischen Gegend von Ovadzhik, am Fuße des Berges B…
$1,36M
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Villa in İyidere, Türkei
Villa
İyidere, Türkei
Schlafräume 6
Fläche 300 m²
Dies ist kein typisches Projekt, sondern eine private Residenz, die auf einem individuellen …
$1,16M
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LDV InvestLDV Invest
Villa in İyidere, Türkei
Villa
İyidere, Türkei
Schlafräume 6
Fläche 450 m²
Dies ist nicht nur eine Villa, sondern eine vollwertige private Residenz, die für das Leben …
$1,77M
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Villa in İyidere, Türkei
Villa
İyidere, Türkei
Schlafräume 5
Fläche 220 m²
Elegante Villa befindet sich in der malerischen Gegend von Ovadzhik, am Fuße des Berges Baba…
$735,788
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Villa in İyidere, Türkei
Villa
İyidere, Türkei
Schlafräume 5
Fläche 300 m²
Elegante moderne Villa befindet sich in Gocek - einer der renommiertesten und stimmungsvolls…
$1,08M
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Villa in İyidere, Türkei
Villa
İyidere, Türkei
Schlafräume 5
Fläche 180 m²
Geräumige separate Villa befindet sich in der malerischen Gegend von Ovadzhik, umgeben von v…
$769,338
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Villa in İyidere, Türkei
Villa
İyidere, Türkei
Schlafräume 6
Fläche 270 m²
Die moderne Villa befindet sich im malerischen Ovajik, am Fuße des berühmten Babadag-Berges.…
$1,15M
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Villa in İyidere, Türkei
Villa
İyidere, Türkei
Schlafräume 6
In Gojek schätzen sie keinen auffälligen Luxus.Sie schätzen die Lage. Luft. Ansicht.Diese Vi…
$796,341
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Wohnung 6 Schlafzimmer in İyidere, Türkei
Wohnung 6 Schlafzimmer
İyidere, Türkei
Schlafräume 6
Fläche 400 m²
Hier ist eine seltene Kombination, die in einem Objekt schwer zu finden ist: das Meer vor Ih…
$1,49M
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Villa in İyidere, Türkei
Villa
İyidere, Türkei
Schlafräume 5
Fläche 210 m²
Präsentiert zum Verkauf eine wunderbare Villa mit faszinierendem Blick auf die Berge, in Fet…
$641,656
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Wohnung 3 Schlafzimmer in İyidere, Türkei
Wohnung 3 Schlafzimmer
İyidere, Türkei
Schlafräume 3
Fläche 130 m²
In alten Zeiten war Fethiye als Telmessos bekannt, das "Land der Lichter". Natürlich ist das…
$286,454
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Wohnung 7 Schlafzimmer in İyidere, Türkei
Wohnung 7 Schlafzimmer
İyidere, Türkei
Schlafräume 7
Fläche 350 m²
Wir machen Sie auf eine einzigartige Villa auf einem Grundstück von 1200 m2 aufmerksam, mit …
$973,942
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Villa in İyidere, Türkei
Villa
İyidere, Türkei
Schlafräume 5
Fläche 200 m²
Moderne Villa 4+1 mit Schwimmbad in Yaniklar, Fethiye – geeignet für den Erhalt der türkisch…
$532,650
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Villa in İyidere, Türkei
Villa
İyidere, Türkei
Schlafräume 5
Umgeben von Kiefern und Palmen, auf einem Hügel mit Panoramablick auf das Meer und die Berge…
$1,02M
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Villa in İyidere, Türkei
Villa
İyidere, Türkei
Schlafräume 4
Fläche 290 m²
Villa in Gojek - Privatsphäre, Größe und absolute LegalitätEs gibt Häuser, die zum Verkauf g…
$925,818
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Wohnung in İyidere, Türkei
Wohnung
İyidere, Türkei
Fläche 50 m²
5★ Investment Apartments in Hisaronyu (Fethiye) – 3 km zum Strand von Oludeniz mit garantier…
$257,808
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Villa in İyidere, Türkei
Villa
İyidere, Türkei
Schlafräume 4
Fläche 160 m²
Bei Faralya geht es nicht um das Resort.Es geht um die Höhe. Schweigen. Über den Weltraum.Di…
$515,616
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Wohnung 3 Schlafzimmer in İyidere, Türkei
Wohnung 3 Schlafzimmer
İyidere, Türkei
Schlafräume 3
Fläche 170 m²
Symphonie von Natur und Moderne: Ihr zweistöckiges Paradies in FethiyeStellen Sie sich einen…
$514,820
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Villa in İyidere, Türkei
Villa
İyidere, Türkei
Schlafräume 5
Fläche 200 m²
Präsentiert zum Verkauf ist eine Villa im Bau, 30 Minuten vom Zentrum von Fethiye, 25 Minute…
$332,286
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