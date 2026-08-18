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Wohnungen in İyidere, Türkei

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6 immobilienobjekte total found
Wohnung 5 Schlafzimmer in İyidere, Türkei
Wohnung 5 Schlafzimmer
İyidere, Türkei
Schlafräume 5
Fläche 300 m²
Die moderne Villa befindet sich in der malerischen Gegend von Ovadzhik, am Fuße des Berges B…
$1,36M
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Wohnung 6 Schlafzimmer in İyidere, Türkei
Wohnung 6 Schlafzimmer
İyidere, Türkei
Schlafräume 6
Fläche 400 m²
Hier ist eine seltene Kombination, die in einem Objekt schwer zu finden ist: das Meer vor Ih…
$1,49M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in İyidere, Türkei
Wohnung 3 Schlafzimmer
İyidere, Türkei
Schlafräume 3
Fläche 130 m²
In alten Zeiten war Fethiye als Telmessos bekannt, das "Land der Lichter". Natürlich ist das…
$286,454
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Wohnung 7 Schlafzimmer in İyidere, Türkei
Wohnung 7 Schlafzimmer
İyidere, Türkei
Schlafräume 7
Fläche 350 m²
Wir machen Sie auf eine einzigartige Villa auf einem Grundstück von 1200 m2 aufmerksam, mit …
$973,942
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Wohnung in İyidere, Türkei
Wohnung
İyidere, Türkei
Fläche 50 m²
5★ Investment Apartments in Hisaronyu (Fethiye) – 3 km zum Strand von Oludeniz mit garantier…
$257,808
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Wohnung 3 Schlafzimmer in İyidere, Türkei
Wohnung 3 Schlafzimmer
İyidere, Türkei
Schlafräume 3
Fläche 170 m²
Symphonie von Natur und Moderne: Ihr zweistöckiges Paradies in FethiyeStellen Sie sich einen…
$514,820
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