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Penthäuser mit Swimmingpool in İstanbul, Türkei

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Sisli
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1 immobilienobjekt total found
Penthouse 1 zimmer in Sisli, Türkei
Penthouse 1 zimmer
Sisli, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 396 m²
Stockwerk 4/17
Nişantaşı Koru: A Pinnacle of Luxury Living in Istanbul Nestled in the prestigious Nişant…
$5,47M
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