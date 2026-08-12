Penthäuser mit Bergblick kaufen in İstanbul, Türkei

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Penthouse 3 zimmer in Marmararegion, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Marmararegion, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
Stockwerk 9/10
SENNA PARK это трёхблочный комплекс из 140 квартир, располагающийся в спокойном, безопасном …
$563,829
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Penthouse in Eyupsultan, Türkei
Penthouse
Eyupsultan, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
$80,526
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Immobilienangaben in İstanbul, Türkei

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