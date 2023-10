Mahmutlar, Türkei

von €251,000

Kapitulation vor: 2024

Der luxuriöse Wohnkomplex befindet sich auf einem 6.500 m² großen Gelände in der Region Mahmutlar und besteht aus 2 Blöcken mit einem eigenen Einkaufszentrum. Von den Panoramafenstern der Apartments aus haben Sie einen schönen Blick auf das Meer und Alanya. Der Komplex wird einen schönen gepflegten Garten sowie einen eigenen unterirdischen Durchgang zum Strand haben. Baubeginn - 30.06.2022. Abschluss der Konstruktion – 30.06.2024. Der Komplex befindet sich an der ersten Küste, die Ihnen Artenmerkmale garantiert. Das Stadtzentrum von Alanya liegt 15 km entfernt. Der Flughafen Gazipasha liegt 27 km entfernt. Technische Eigenschaften: moderne Aufzüge, Brandschutz, zentrales Satellitensystem, Generator, Videoüberwachung. Merkmale der Wohnung: gepanzerte Stahltüren der 1. Klasse, Gegensprechanlage mit Videosystem. Fußbodenheizung in der gesamten Wohnung. Erstklassige Sanitär-, Designer-Küchen- und Badmöbel. Aluminium-Auslöserrollen und doppelt doppelt doppelt verglaste Fenster bieten in allen Räumen eine Geräuschdämmung. Eine Reihe von Haushaltsgeräten, eine Klimaanlage in jedem Zimmer und warme Böden als Geschenk an jeden Käufer!